我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

皇后區夜市收官 食品攤主每晚收入3000元

記者高雲兒／紐約報導
王榮光介紹今年的皇后區夜市盛況，比之前都要繁忙，更打破去年的紀錄，去年有近90個攤主，每晚約1萬5000人光顧，但是今年每晚達到2萬人；且食物攤主每晚的平均銷售額接近3000元，藝術品和商品供應商每晚的平均銷售額接近1000元。(記者劉梓祁／攝影)
王榮光介紹今年的皇后區夜市盛況，比之前都要繁忙，更打破去年的紀錄，去年有近90個攤主，每晚約1萬5000人光顧，但是今年每晚達到2萬人；且食物攤主每晚的平均銷售額接近3000元，藝術品和商品供應商每晚的平均銷售額接近1000元。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區夜市近日收官，主辦方也在日前舉辦了一場夜市討論會，邀請攤主和贊助商還有多位食客共同參與討論；創辦人王榮光(John Wang)表示，雖然天氣不佳，導致多周末取消夜市活動，但是總體營業額仍然略超去年，更希望明年皇后區夜市能規模更大更好。

2015年開始的皇后區夜市，因為平價且餐飲豐富，一度很受歡迎；王榮光說， 食品最高不能超過六元，如今物價飛漲，平價美食吸引很多顧客；其次是種類豐富，近年每年有來自95個國家的美食。

王榮光介紹，今年的皇后區夜市盛況比之前都要繁忙，更打破去年的紀錄，去年有近90個攤主，每晚約1萬5000人光顧，但是今年每晚達到2萬人；且食物攤主每晚的平均銷售額接近3000元，藝術品和商品供應商每晚的平均銷售額接近1000元。

他介紹，皇后區夜市是小商家的聚集地，大多由移民家庭經營，其中華人是很重要一部分，「每年篩選亞洲美食都很艱難，因為報名者很多」，許多遊客也是為亞洲美食而來。

已經多次報名參加皇后區夜市的華裔攤主邱婉達(Wanda Chiu，音譯)在討論會上說，自己從小都能吃到香港街頭食品，但是來紐約後就再沒機會品嘗，於是開始自己製作食物，在家人的鼓勵下，她想向更多民眾分享自己的美食，特色菜包括炒麵和咖喱魚丸，受到熱烈歡迎。

王榮光說，皇后區夜市的重要性在於為紐約市創造了多樣化和負擔得起的空間，他遺憾今年因為天氣，取消了七周的夜市活動；他說，已經計畫下一季，可能會在一到兩個月內公布計畫，並開放攤販註冊，並希望能夠保持低廉的攤位費用和食品價格，「本季我們和贊助商公民銀行(Citizens Bank)的合作保證了低廉的費用」。

皇后區夜市近日收官，主辦方也在日前舉辦了一場夜市討論會，邀請攤主和贊助商還有多位...
皇后區夜市近日收官，主辦方也在日前舉辦了一場夜市討論會，邀請攤主和贊助商還有多位食客共同參與討論。(記者高雲兒／攝影)
已經多次報名參加皇后區夜市的華裔攤主，邱婉達(中)在討論會上說，自己從小都能吃到...
已經多次報名參加皇后區夜市的華裔攤主，邱婉達(中)在討論會上說，自己從小都能吃到香港街頭食品，但是來紐約後就再沒機會品嚐，於是開始自己製作食物。(記者高雲兒／攝影)
王榮光(右一)說，皇后區夜市的重要性在於，為紐約市創造多樣化和負擔得起的空間。(...
王榮光(右一)說，皇后區夜市的重要性在於，為紐約市創造多樣化和負擔得起的空間。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 移民家庭 紐約市

上一則

沉浸式燈光藝術嘉年華 閃亮長島

下一則

亞美聯盟推數據平台 解析亞裔

延伸閱讀

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
長島市重新規畫案 居民反應冷淡

長島市重新規畫案 居民反應冷淡
紀念華埠舊監獄 展公共藝術品

紀念華埠舊監獄 展公共藝術品
華埠社區服務處 續辦免月費手機和平板電腦

華埠社區服務處 續辦免月費手機和平板電腦

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

2023-11-12 06:31
米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機