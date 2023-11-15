皇后區夜市收官 食品攤主每晚收入3000元

王榮光介紹今年的皇后區夜市盛況，比之前都要繁忙，更打破去年的紀錄，去年有近90個攤主，每晚約1萬5000人光顧，但是今年每晚達到2萬人；且食物攤主每晚的平均銷售額接近3000元，藝術品和商品供應商每晚的平均銷售額接近1000元。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區 夜市近日收官，主辦方也在日前舉辦了一場夜市討論會，邀請攤主和贊助商還有多位食客共同參與討論；創辦人王榮光(John Wang)表示，雖然天氣不佳，導致多周末取消夜市活動，但是總體營業額仍然略超去年，更希望明年皇后區夜市能規模更大更好。

2015年開始的皇后區夜市，因為平價且餐飲豐富，一度很受歡迎；王榮光說， 食品最高不能超過六元，如今物價飛漲，平價美食吸引很多顧客；其次是種類豐富，近年每年有來自95個國家的美食。

王榮光介紹，今年的皇后區夜市盛況比之前都要繁忙，更打破去年的紀錄，去年有近90個攤主，每晚約1萬5000人光顧，但是今年每晚達到2萬人；且食物攤主每晚的平均銷售額接近3000元，藝術品和商品供應商每晚的平均銷售額接近1000元。

他介紹，皇后區夜市是小商家的聚集地，大多由移民家庭 經營，其中華人是很重要一部分，「每年篩選亞洲美食都很艱難，因為報名者很多」，許多遊客也是為亞洲美食而來。

已經多次報名參加皇后區夜市的華裔攤主邱婉達(Wanda Chiu，音譯)在討論會上說，自己從小都能吃到香港街頭食品，但是來紐約後就再沒機會品嘗，於是開始自己製作食物，在家人的鼓勵下，她想向更多民眾分享自己的美食，特色菜包括炒麵和咖喱魚丸，受到熱烈歡迎。