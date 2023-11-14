鋰電池又釀惡火 一家三代人喪生 「這些私營部門手沾血」

布碌崙(布魯克林)皇冠高地12日凌晨發生的三級火災導致祖母、兒子、孫子三個人同時殞命。(截圖自市消防局提供視頻)

布碌崙 (布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)12日凌晨發生的一場三級火災導致祖母、兒子、孫子三個人，即三代人同時殞命；這起火災還導致其他14人受傷。市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)13日宣布調查結果說，這起火災是由鋰電池引起的。

卡瓦那在火災發生地，皇冠高地奧伯尼大道(Albany Ave.)242號門前說，消防部門經過調查確定，鋰電池是這起火災的元兇。這使紐約市 今年鋰電池火災導致的死亡人數達到了17人。她說，如此眾多的居民死於鋰電池火災令人震驚，也讓人崩潰。

卡瓦那說，紐約市致力於解決鋰電池火災問題已有一段時間，通過了法案，向聯邦合作夥伴發出了呼籲，還制定了今後基礎設施方面的規畫，消防安全教育人員也遍布紐約市，提醒大家鋰電池的危害性。然而，有一件至關重要的情需要今天馬上去做，但還沒有開始做，那就是私營部門應該採取行動，這能即刻救人性命。

「這些私營部門手上沾有鮮血」，卡瓦那說，網上的零售商和送餐APP都仍然認為，鋰電池火災問題會自行解決，但這是不可能的。

「這些非法的、未經過認證的鋰電池是定時炸彈」，卡瓦那說，她不能也不會看著私營部門對明顯的鋰電池問題無動於衷，亞馬遜 和沃爾瑪不能銷售沒有經過國家安全認證的鋰電池，送餐APP，比如Grubhub和Uber Eats應該更好地保障騎電單車的外賣郎的安全。她說，這非同尋常，人命關天。消防局會盡一切努力，要求私營部門遵守法律，她也希望公眾通過311向他們反映相關情況。

81歲的韋斯特(Albertha West)和她的兒子、58歲的邁克爾(Michael West)及33歲的孫子嘉米爾(Jamiyl)在這起火災中不幸喪生。受傷的14人中包括一名消防員，這名消防員傷勢嚴重。