為亞裔維權 莫虎律所父女檔獲年度大獎

在全美亞太律師協會(NAPABA)於11日在印第安納州舉辦的年會上，位於紐約的莫虎律師事務所榮獲該協會頒發的亞太裔法律事務所年度大獎。(莫虎提供)

在全美亞太律師協會(NAPABA)於11日在印第安納州舉辦的年會上，位於紐約的莫虎律師事務所(The Law Firm of Hugh H. Mo, P.C)獲頒亞太裔法律事務所年度大獎，表彰其對面臨霸凌 和歧視 的亞裔 提供免費法律服務的努力；莫虎和女兒莫麗(Elizabeth L. Mo)上台領獎，表示將繼續維護亞裔的權利和利益。

莫虎曾是曼哈頓地區檢察官辦公室的首位亞裔助理檢察官，也擔任過紐約市警察局首位亞裔副局長；他的律所過去數十年服務亞裔客戶，提供聯邦和州訴訟、刑事辯護、商業訴訟、合規和監管、商業和稅務事務等服務；該律所還積極提供免費法律服務以回饋社區；莫麗說，這是一種義務，「這不是『我們能做的』或『我們應該做的』，而是我們必須回饋社區」。

莫虎和莫麗都曾在波士頓大學上法學院，並在之後都到曼哈頓地區檢察官辦公室任職，如今在同一家律所工作；莫虎笑稱，「她跟隨我的腳步走上我的路」；莫麗則說，自己也是在法律行業工作後，才真正認識到父親的責任和能力；如今，這對父女搭檔通力合作，利用自己的專長服務人群。

莫麗表示，作為亞裔，她希望和父親一樣，用自己的技能和能力為有需要的人群提供免費法律資源；過去，莫虎律師事務所曾為亞裔仇恨犯罪受害者和受到歧視的學生和醫療專業人員等提供法律代理。

莫虎提及多年前的一個案子，一位被霸凌的亞裔高中生，在網上對霸凌他的人發出恐怖主義威脅言論，差點受到刑事處罰，後來經過莫虎多次為他申辯，年輕人僅受到非刑事處分，畢業後還成為一名助理檢察官；莫虎說，「作為律師，如果我們有能力這樣做，就應該每天站出來做對的事情」。