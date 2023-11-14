紐約市青少年犯激增 被迫睡走廊、教室地板

據新聞網站Gothamist報導，由於紐約市青少年犯人數激增，少年監獄擁擠，不少被關押的青少年被迫睡在走廊和教室地板上。(記者高雲兒／攝影)

據新聞網站Gothamist報導，由於紐約市青少年犯人數激增，少年監獄 擁擠，不少被拘押的青少年被迫睡在走廊和教室地板上；維權律師呼籲政府採取措施，以免情形惡化；亞當斯 政府回應，已經在建造更多房間和教室。

州法規定，每個青少年囚犯需要在房間內有一張單人床，床上有床單、枕套和衣物存放處；負責管理少年監獄的市兒童服務局(ACS)副局長(Deputy Commissioner)Nancy Ginsburg，曾在10月13日的市議會聽證會上，表示該局遵守規定，並否認有青少年在教室中睡覺。

然而就在十天後，兒童與家庭服務辦公室(OCFS)簽發了一份允許Crossroads和Horizon少年監獄「將教室用作住宿空間」的豁免令，該豁免令將延續到明年1月。

法律援助協會(Legal Aid Society)律師Lisa Freeman表示，青少年不僅在教室中睡覺，還在餐廳和接待室中睡覺，無處存放物品，無法享有自己的私人空間；且自這一改變以來，至少有兩名少年犯聲稱受襲，甚至因此整夜不敢入睡。

兒童服務局發言人Arisa Kaufman回應說，少年犯都睡在帶有床墊、床單、和枕頭的「便攜式床鋪」；她表示，兒童服務局正在將幾個辦公室改建為臥房；關於青少年受襲的問題，她說，凡是少年犯睡覺的區域，都有工作人員的「密切監管」，他們也正在努力加快釋放一些少年犯。

但是監獄內的三名工作人員匿名表示，有時一些青少年只能躺在桌子上，因為他們沒有床。

過去兩年，全市青少年拘留人數飆升，從2021年的987人增加到今年的1775人；根據市某少年監獄的聯邦監察員，被拘留者平均被監禁133天，許多人被監禁超過一年。

家庭代理中心(Center for Family Representation)青年辯護實踐主任坎德哈里(Sandeep Kandhari)說，這是對人權的嚴重侵犯，「孩子被教育 成一個連一張床都不值得的罪犯，甚至不值得接受教育」。