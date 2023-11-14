紐約市地鐵無障礙設施僅29% 遠落後其他城市

紐約市僅29%的地鐵和史丹頓島鐵路的車站可通過電梯無障礙通行。(路透) Jehovah's Witnesses hand out pamphlets at the 3rd avenue and 149th street subway station in the Bronx borough of New York City, U.S., June 15, 2023. REUTERS/Shannon Stapleton【作者：路透通訊社，日期：2023-06-15，數位典藏序號：20230616044604901】

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)公布的一份報告顯示，僅29%的紐約市 地鐵和史丹頓島鐵路的車站可通過電梯無障礙通行，紐約市地鐵系統對殘疾人的無障礙程度遠低於全美和全球其他城市。大都會運輸署(MTA )近年已大大加快地鐵站 無障礙設施的建設，但與許多同類城市比，紐約的無障礙設施建設仍然落後。

報告說，華盛頓特區和舊金山灣區的所有地鐵站都建有無障礙設施，芝加哥70%的地鐵站都符合美國殘疾人協會所設的標準，波士頓的地下地鐵站98%都配備無障礙設施，儘管其地面交通系統落後於紐約。

威廉姆斯表示，紐約市的公共交通系統無論是在時間安排上，還是在真正實現完全無障礙所需的技術上，都遠遠落後於其他大城市。「無障礙並不是一種特權，它需要成為一個優先事項」。

然而，MTA在去年解決了殘疾人倡導者提出的訴訟，並同意讓95%的地鐵站實現無障礙通行，卻要到2055年才能做到；屆時具有里程碑意義的「美國殘疾人法案」(Americans With Disabilities Act)將滿65歲。

紐約市儘管擁有北美最大的交通系統和全天候公交系統，但制約因素使得基礎建設受限，與其他城市相比，紐約的交通發展受到了較大影響。即使MTA內部電梯可靠性高，大多數運行時間達到90%，而私人承包商運營的電梯可靠性較低，約有10%的時間處於停運狀態。

MTA無障礙長阿羅約(Quemuel Arroyo)表示，雖然電梯可決定殘障乘客能否便利他們出行，但還有很多其他方面可以改善殘障乘客的乘車體驗。

他指出，MTA最近對1000輛公交車進行了改造，以方便攜帶嬰兒車的父母乘坐，其全新的R211列車與其他老款車型相比，車門更寬，座椅可折疊，LED顯示屏上的信息也更多。該機構正開始安裝「寬出」旋轉門，這樣輪椅使用者就不必使用緊急出口門，並繼續採用觸覺警告條來幫助盲人和視力受損的乘客。

儘管如此，威廉姆斯的報告還指出，每位殘障人士的通勤都可能是一種痛苦的經歷，即便他們能夠到達站台。例如，盲人乘客無法閱讀地鐵地圖，聾人乘客聽不到車站和列車上的廣播。針對這些情況，報告建議安裝盲文或觸覺地圖，並盡可能為屏幕上的廣播提供閉路字幕。