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紐約客談╱亞當斯被調查 因得罪白宮？

紐約客談

市長亞當斯的首席募款幕僚薩格斯2日清晨被聯邦調查局(FBI)突擊搜查後，10日又傳出，亞當斯本人於7日晚間當街被FBI幹員攔下帶走，幹員在查封了亞當斯的兩部手機和一部iPod，並在複製了這些設備上的數據後才歸還給他。這一極不尋常的舉動震驚紐約政壇。

一向為共和黨代言的「紐約郵報」發表社論說，FBI在大庭廣眾之下當街扣押亞當斯的手機和iPod，並不止是為了調查他，而是在一場政治恩怨中給他製造最大限度的難堪，旨在報復他針對拜登總統邊境政策發表的災難性言論。

社論提出三點質疑，其一，亞當斯被查的消息最早洩漏給了常與亞當斯作對的自由派報紙「紐約時報」，而且時間點很講究；其二，亞當斯的首席募款幕僚薩格斯被FBI搜查的那一刻，正是亞當斯聯絡多位民主黨籍市長前往白宮就移民議題向總統陳情的路上，害他的陳情泡了湯；其三，亞當斯作為公眾人物，FBI隨時都可找到他，卻選在7日晚的大街上攔下他，顯見是為了羞辱他。

姑且不論社論得出的結論是否有先畫靶再射箭之嫌，它提出的疑問，恐怕紐約市許多市民心中都有。

亞當斯早在當布碌崙(布魯克林)區長時，就是民主黨的溫和派，參選市長時，更以「布碌崙的拜登」自居，顯見他極願意與溫和派的拜登連結。

然而上任市長以後，由於從邊境湧入的無證移民不斷流向紐約市，讓紐約市不堪重負，亞當斯作為民主黨籍市長，站在紐約市的立場，對於同為民主黨籍的拜登政府處理無證移民的政策不委曲求全，忍氣吞聲，而是敢於批評，敢於為紐約市爭取經費，成為全美地方官中批評拜登政府移民政策最強的聲音，以致拜登來到紐約，也拒不見他。

FBI以調查競選捐款名義調查亞當斯，背後有沒有白宮授意或插手要敲打他，外界不得而知。然而亞當斯與白宮大唱反調，早已政治不正確，使他成了民主黨的孤鳥，未來連任之路恐怕難於登天，連能否做完任期，都很難說。

亞當斯 拜登 FBI

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