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美國河北同鄉聯合總會 新職員就職

記者高雲兒／紐約報導
第一屆美國河北同鄉聯合總會於日前在法拉盛舉行就職典禮，劉少勇出任總會會長，劉朝欣為會長助理和財務部長，陳明利為顧問。(記者高雲兒／攝影)
第一屆美國河北同鄉聯合總會於日前在法拉盛舉行就職典禮，劉少勇出任總會會長，劉朝欣為會長助理和財務部長，陳明利為顧問。(記者高雲兒／攝影)

第一屆美國河北同鄉聯合總會於日前在法拉盛舉辦就職典禮，劉少勇出任總會會長，劉朝欣為會長助理和財務部長，陳明利為顧問；多名官員代表出席，祝賀同鄉總會的成立，並希望同鄉會為社區做更多貢獻。

劉少勇表示，隨著在美河北鄉親增多，他們在聯誼、商貿以及教育和參政議政方面的需求也逐漸增多，於是正式成立同鄉總會，「這些都需要在美河北人搭建一個更大的平台，因此希望通過成立美國河北同鄉聯合總會，團結所有在美河北鄉親的凝聚力，在美國宣傳好河北、講好河北故事、讓更多華人了解河北的影響力」。

第一屆美國河北同鄉聯合總會日前舉行就職典禮，多名官員代表出席，祝賀同鄉總會成立，...
第一屆美國河北同鄉聯合總會日前舉行就職典禮，多名官員代表出席，祝賀同鄉總會成立，並希望同鄉會為社區做更多貢獻。(記者高雲兒／攝影)

多位官員代表出席祝賀。國會眾議員孟昭文辦公室主任李熙慶代表孟昭文祝賀該會成立，他說，「從此在美國的河北鄉親有個家，和屬於自己的組織，以後也能夠為社區服務，為中美友好做貢獻」。他還誇讚河北同鄉會會員個個「身形矯健，都是好漢」。

皇后區民事法庭華裔法官李昌永(Wendy Li)則在祝賀該會成立之餘，表示希望看到女性同胞撐起半邊天。

柯立人(左三)為劉少勇(左四)頒發褒揚狀。(記者高雲兒／攝影)
柯立人(左三)為劉少勇(左四)頒發褒揚狀。(記者高雲兒／攝影)

中國駐紐約總領館僑務主任潘焱說，這是屬於河北的鄉親大日子，「代表紐約總領館，向河北同鄉聯合總會的成立表示祝賀」。

中領館副領事向裕韜及黃敏儀辦公室幕僚長柯立人也出席。

就職典禮上還任命了尹樂、劉春鎖、劉軍濤、劉軍來、劉玉鋒、劉誌芳、劉英傑、劉振輝、王嚴東和李建彬等名譽會長，武文強、趙輝等榮譽會長兼分會會長，數名常務副會長以及副會長。

孟昭文 法拉盛 眾議員

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