幫助移民 紐約市設計系列計畫

布碌崙華人社區服務中心舉辦講座，講解華人享有的各種權利和資源。(記者胡聲橋／攝影)

位於班森賀的布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心，日前邀請市長移民 事務辦公室工作人員到該中心舉辦講座，講解移民在紐約市 可以享受的權利，以及擁有的福利和資源。

紐約市850萬人口中有36%，也就是大約306萬人是移民，紐約市還有47萬5000人是無證客，市長移民辦公室社區服務代表卡爾(Bakshleen Kaur)說，紐約市有約一半人在家裡講英語以外的語言；有22%，即187萬人英語不好。如何在紐約安家落戶既是移民的頭等大事，也是紐約極其關注的問題。

卡爾說，移民到紐約並非一無所有，紐約市設計了一系列計畫來幫助新移民，比如Action NYC在社區組織內為移民提供免費和安全的移民法律援助；DACA可以允許一些兒童時期抵達美國者不被遣返，還能讓他們工作；市民卡(IDNYC)為移民在銀行開戶、上公立學校、和警察打交道，以及找工作方面提供方便，還能在一些服務上享受價格優惠；市府還有一個名為We Speak NYC的計畫，為移民提供免費的英語課程。

移民享有自己的權利，比如在看病、參與人口普查等情況下，移民可以不透露自己的移民身分。即使當移民和海關執法局(ICE)前來敲門時，移民也擁有自己的權利，比如可以不開門，可以要求執法人員提供更多證明等。移民要明確自己的權利。

移民在紐約市還可以利用許多資源，比如NYC Care可以為低收入 或無收入的移民提供醫療保險，NYC Health + Hospitals Express Care讓移民在緊急情況下，可以在紐約市公立醫院系統看病，NYC Well可以幫助移民解決焦慮、抑鬱和毒品等問題，而Mental Health for All可以幫助處理精神疾病問題，移民在紐約市還可以通過HRA得到糧食券(SNAP)，還可以通過Shelter Services解決住所問題等。

卡爾認為，紐約市是一個移民服務非常好的城市，移民遇到各種困難時，應該積極尋求政府和非政府組織的各種援助。