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華埠社區服務處 續辦免月費手機和平板電腦

記者邢易霖／紐約報導

華埠機構將繼續為大眾提供政府免月費手機和平板電腦，凡符合申請條件的居民均可辦理，通訊福利活動時間是每個月周一至周六上午10時至下午5時，地點在華埠怡東商場內的社區服務處(東百老匯88號153室)。

華埠社區服務處自開辦上述服務以來，獲得不少民眾相應，目前曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士區、史丹頓島的居民均都有前往。

該服務處表示，服務對象不局限在紐約市的居民，全美居民均可辦理，但須是享受白卡(Medicaid)、糧食券(Food Stamps)和政府救濟金(SSI)福利者 ，而且在提交申請後，要被市府認可申請人的福利需要在有效期之內才可生效。前往申請者須有相關信件證明，也可以與自己的ID、白卡、社安卡一同提交申請，現場等待15至30分鐘左右的審批時間。

申請者若本人不能前往，可由他人帶齊該申請人的ID、白卡、社安卡前往。如申請者不能在當天獲批准，通常是提供的資料在市府的數據庫裡不能確認，申請人須補充身分證明或福利證明；若提供了個人的ID卻未獲批准，可能需要提供綠卡、護照一類的證件以證明身分；若提供了白卡未獲批准，便須提供或糧食券等有效證明。遇到以上情況，經辦人會及時指導申請者如何提供有效的補充材料。

該服務處提醒申請者前往申請時，須帶齊證件和相關的證明文件。

白卡 福利 華埠

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