紀念華埠舊監獄 展公共藝術品

施耐德的「智慧寺七柱」(the Seven Columns of Temple of Wisdom)和以及一把叫做「所羅門王座」(Solomon’s Throne)的微縮模型也在展覽中展出。(記者高雲兒/攝影)

因位於曼哈頓華埠 的舊監獄 將遭拆除,監獄及附近公共區域的部分圍牆上的藝術品也將隨之消失,兩位當年參與設計藝術品的藝術家近日在聖若望大學(St. John's University)展出他們的那些藝術品的迷你模型,供民眾欣賞。

上世紀80年代,斯奈德(Kit-Yin Snyder)和哈斯(Richard Haas)以及另一名藝術家為白街125號的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)及附近的公共區域設計了藝術品,其中一組壁畫還描繪華埠社區近百年的移民歷史。

但今年市府批准位於華埠的曼哈頓拘留中心拆除許可,並開始了拆除工作,完成後取而代之的是295呎高的「摩天監獄」,成為華埠新「地標」,而依附在舊監獄牆壁以及周圍公共區域之上的公共藝術品,也將無法保留。

為了讓更多民眾看到這組藝術品,以斯奈德和哈斯命名的展覽正在皇后區的聖若望大學展出,展示了即將被拆除的藝術品迷你模型;哈斯創作的所羅門王和中國宋朝包公的四幅雕刻壁畫,雖然沒能保存下來,但浮雕被存放在雷克島監獄(Rikers Island),原始壁畫的水粉畫和雕刻石膏模型也在展覽中。

施耐德的「智慧寺七柱」(the Seven Columns of Temple of Wisdom)和以及一把叫做「所羅門王座」(Solomon’s Throne)的微縮模型也在展覽中展出。

哈斯表示不得不接受藝術品可能會被拆除的事實,「這些都是畫在水泥墻上的。一旦拆除了它們所在的建築,就無法解構和分離這些作品」,他說,「我們絕對應該爭取保留藝術,如果不能保留藝術,就以適當的方式替換它。」

早在去年,哈斯和施耐德依據「視覺藝術家權利法案」起訴市府等機構,要求維護其藝術家的完整權利;在尋找律師等方面提供了幫助的孫儀芬(Vera Sung)表示,雖然贏了官司,但是市府上訴,於是「摩天監獄」得以順利進行,但她表示還將繼續抗爭,「因為如果妳不去爭取妳的權利,那麼將來人們會認為他們可以一直這樣對妳,妳永遠不會反擊」。