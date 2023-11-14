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紀念華埠舊監獄 展公共藝術品

記者高雲兒╱紐約報導
施耐德的「智慧寺七柱」(the Seven Columns of Temple of Wisdom)和以及一把叫做「所羅門王座」(Solomon’s Throne)的微縮模型也在展覽中展出。(記者高雲兒／攝影)
施耐德的「智慧寺七柱」(the Seven Columns of Temple of Wisdom)和以及一把叫做「所羅門王座」(Solomon’s Throne)的微縮模型也在展覽中展出。(記者高雲兒／攝影)

因位於曼哈頓華埠的舊監獄將遭拆除，監獄及附近公共區域的部分圍牆上的藝術品也將隨之消失，兩位當年參與設計藝術品的藝術家近日在聖若望大學(St. John's University)展出他們的那些藝術品的迷你模型，供民眾欣賞。

上世紀80年代，斯奈德(Kit-Yin Snyder)和哈斯(Richard Haas)以及另一名藝術家為白街125號的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)及附近的公共區域設計了藝術品，其中一組壁畫還描繪華埠社區近百年的移民歷史。

但今年市府批准位於華埠的曼哈頓拘留中心拆除許可，並開始了拆除工作，完成後取而代之的是295呎高的「摩天監獄」，成為華埠新「地標」，而依附在舊監獄牆壁以及周圍公共區域之上的公共藝術品，也將無法保留。

為了讓更多民眾看到這組藝術品，以斯奈德和哈斯命名的展覽正在皇后區的聖若望大學展出，展示了即將被拆除的藝術品迷你模型；哈斯創作的所羅門王和中國宋朝包公的四幅雕刻壁畫，雖然沒能保存下來，但浮雕被存放在雷克島監獄(Rikers Island)，原始壁畫的水粉畫和雕刻石膏模型也在展覽中。

施耐德的「智慧寺七柱」(the Seven Columns of Temple of Wisdom)和以及一把叫做「所羅門王座」(Solomon’s Throne)的微縮模型也在展覽中展出。

哈斯表示不得不接受藝術品可能會被拆除的事實，「這些都是畫在水泥墻上的。一旦拆除了它們所在的建築，就無法解構和分離這些作品」，他說，「我們絕對應該爭取保留藝術，如果不能保留藝術，就以適當的方式替換它。」

早在去年，哈斯和施耐德依據「視覺藝術家權利法案」起訴市府等機構，要求維護其藝術家的完整權利；在尋找律師等方面提供了幫助的孫儀芬(Vera Sung)表示，雖然贏了官司，但是市府上訴，於是「摩天監獄」得以順利進行，但她表示還將繼續抗爭，「因為如果妳不去爭取妳的權利，那麼將來人們會認為他們可以一直這樣對妳，妳永遠不會反擊」。

該展覽免費向公眾開放，將持續到12月9日，地點為聖若望大學牙買加校區葉謀遵博士美術館，地址：皇后區8000 Utopia Pkwy。

因位於曼哈頓華埠的舊監獄將遭到拆除，監獄及附近公共區域的部分圍牆上的藝術品也將隨...
因位於曼哈頓華埠的舊監獄將遭到拆除，監獄及附近公共區域的部分圍牆上的藝術品也將隨之消失，因此兩位當年參與設計藝術品的藝術家近日在聖若望大學(St. John's University)展出他們藝術品的迷你模型，供民眾欣賞。(記者高雲兒╱攝影)
哈斯創作的所羅門王和中國宋朝包公的四幅雕刻壁畫，雖然沒能保存下來，但浮雕被存放在...
哈斯創作的所羅門王和中國宋朝包公的四幅雕刻壁畫，雖然沒能保存下來，但浮雕被存放在雷克島監獄(Rikers Island)，原始壁畫的水粉畫和雕刻石膏模型也在展覽中。(記者高雲兒／攝影)
上世紀80年代，斯奈德(Kit-Yin Snyder)和哈斯(Richard H...
上世紀80年代，斯奈德(Kit-Yin Snyder)和哈斯(Richard Haas)以及另一名藝術家為白街125號的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)及附近公共區域設計了藝術品，其中一組壁畫還描繪華埠這個社區近百年的移民歷史。(記者高雲兒╱攝影)

監獄 華埠 曼哈頓

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