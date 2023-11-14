華埠取景拍電影 社區籲限制

熱播劇在華埠拍攝，通常整日占領街道。(本報檔案照)

市議員霍登(Robert Holden)和市議員馬泰(Christopher Marte)近日在市議會提案，希望全面了解電影和電視製作業對紐約市 本地企業的經濟影響。兩位議員表示需要採取一種綜合的方法，以確保紐約市既能充當世界級的拍攝目的地，又能成為本地企業茁壯成長的培育基地。這種平衡將有助於確保電影產業與當地企業共同繁榮，為城市經濟註入活力。

霍登表示，紐約市一直是電影和電視製作的燈塔，雖然有利於我們的經濟，但不能忽視其對一些本地企業所帶來的影響。馬泰說，「我的辦公室經常接到小企業業主的電話，他們的店因為電影拍攝關閉好幾天，損失了數千元的收入」。

華埠 社區已成為知名的影視拍攝地，吸引眾多影視製作團隊前來取景。這裏擁有許多中國傳統建築和獨特文化特色，成為各劇組眼中的寶貴取景背景。

民主黨65D區領袖於金山表示，影視業集中在紐約，尤其以曼哈頓華埠為主要拍攝區域。他指出，拍攝車隊和設備占用了大量交通空間，導致交通混亂，觀光 客和居民受到不便，同時也造成了空氣汙染。其次，拍攝團隊對居民和遊客態度粗暴，不尊重社區居民。他們對社區的貢獻也非常有限，通常不在社區購買食品和服務，而是自帶一切，甚至回饋金也被中間人扣押。他們在拍攝過程中留下大量垃圾，未妥善清理，給商戶和居民帶來了困擾。這些問題需要綜合考慮，以平衡電影產業的需求和社區的利益。

他認為，要解決上述問題，市府和社區可以採取一系列措施。包括建立合理的回饋機制，以確保中間人不會減少商民的回饋金；限制拍攝公司在周末或假日拍攝，以避免干擾商鋪經營和居民生活。此外，禁止拍攝車隊霸占華埠中心街道，並要求在拍攝前應提前通知社區與其討論拍攝地點，改善對待社區的態度，確保尊重社區的需求。此外，他認為還應鼓勵拍攝團隊購買食品和供應品來自華埠餐飲業，以促進當地經濟的發展。

上述提案將授權紐約市小企業服務局全面研究電影和電視製作業對本地企業的經濟影響，並制定一項全面計畫，以減輕因影視製作活動而造成的任何收入損失。