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華裔作家伍振富新書發表 講述移民生活

記者邢易霖╱紐約報導
華裔作家伍振富(Alvin Eng)在華埠紐約公共圖書館且林士果分館(Chatham Square Library)發表新書。(記者邢易霖╱攝影)
華裔作家伍振富(Alvin Eng)在華埠紐約公共圖書館且林士果分館(Chatham Square Library)發表新書。(記者邢易霖╱攝影)

華裔作家伍振富(Alvin Eng)日前在華埠紐約公共圖書館且林士果分館發表新書，宣布新作「我們的洗衣店，我們的小鎮」(Our Laundry, Our Town)的圖書平裝版面世，並分享他在20世紀70年代法拉盛的成長經歷，回憶華人移民家庭的城市破碎經歷，與現場觀眾互動交流。

伍振富在現場分享了新書的兩個章節，並探討他對童年時家庭經營洗衣房的記憶以及為何選擇從事文化藝術工作者的問題。他表示，創作這本書的過程中，他一直在回顧自己的成長經歷，儘管很幸運有溫暖的家，和親人們一起生活，但在成長過程中，他仍有無家可歸的感覺，年少時對於「歸屬的渴望」是自己最強烈的內心情感。他說，「我們永遠無法完全抵達內心深處的自己，無論何時，當我們認為自己已經抵達時，這種感覺只會短暫存在，其實從未完全達到我們的期望」。

他說，當時他的家庭是紐約市為數不多的華人移民家庭之一。父母是包辦婚姻，經營一家中國手工洗衣店。在洗衣店的櫃台後，他試圖將這種與世隔絕的家庭生活與周圍的動盪卻鼓舞人心的藝術街頭生活融合起來，在亞裔藝術、行動主義、朋克搖滾和戲劇中找到個人藝術方向後，他在朋克樂隊中演奏，並成為一名劇作家、作家和表演者。

「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)表示，這是華埠藝術節的倒數第二場活動，也是舉辦社區藝術節的第六年。她說自己與伍振富是幾十年的朋友，她說，「我們都有在華人洗衣店裡長大的經歷，這是我們成長的一部分。這本書不僅僅是記錄回憶，還是為了教育人們，探討了一段很多人可能不太了解的歷史」。

「我們的洗衣店，我們的小鎮」於2022年5月由復敦大學出版社以精裝本出版，平裝版於2023年9月出版。此書被紐約公共圖書館和許多公共和學術圖書館收藏，並在全美多個大學作為亞裔美國人研究、城市研究和創意寫作課程教材進行使用。

伍振富攜作品「我們的洗衣店，我們的小鎮」，分享他在20世紀70年代法拉盛的成長經...
伍振富攜作品「我們的洗衣店，我們的小鎮」，分享他在20世紀70年代法拉盛的成長經歷，並與現場觀眾交流。(記者邢易霖 / 攝影)
「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)說，「我們的洗衣店，我們的小鎮」這本...
「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)說，「我們的洗衣店，我們的小鎮」這本書不僅僅是記錄回憶，也探討了一段很多人可能不太了解的歷史。(記者邢易霖 / 攝影)

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