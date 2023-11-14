美國棋類協會成立 宣揚中國傳統文化
美國棋類協會(American Chinese Chess Association Inc.，ACCA)，上月獲美國聯邦政府和各州政府部門的批准在華埠成立。該會表示將傳揚中國傳統棋類文化，更好地服務社區。
美國棋類協會會長李勤錟表示，棋類運動有益智啟發和修身養性作用，廣受社會歡迎的棋藝活動是大眾健身的重要組成部分。象棋文化富含深刻內涵，承載了中華傳統文化思想的精華。象棋是中國古代戰爭的象徵，蘊含了和而不同、以和為貴和謀篇布局等思想，這也是他們成立美國棋類協會的初衷。
他說，未來棋類協會在社區中推廣棋文化，促使中國象棋在海外傳承和發展，讓更多美國人學習和熱愛中國象棋，了解各種棋類文化，通過棋文化增進社區關系的和諧。
他表示，益智類的棋類活動可以讓老年人身心更加健康，同時也可以開發孩童的智力，下棋是對弈者之間的智力較量、勝負比拼，也體現了不同利益需求方，在共識規則下的文明博弈。下棋可以讓孩童們更懂得與人相處，增強他們克服困難的能力，懂得在逆境中成長，發揚勇於拼搏精神。
出席美國棋類協會成立大會的福建同鄉會主席陳恒表示，中國象棋擁有5000年的文化歷史，學會下象棋後，棋局中的精神和思維方式將貫穿一生，成為文化的一部分。他衷心希望美國棋類協會不斷壯大，將中國傳統文化思想傳揚光大。
福建同鄉會名譽主席鄭思祺、紐約中國和平統一促進會會長焦聖安、中華美國僑社主席劉錫樞、中美福建閩侯工商會主席池洪貴、美國華人華僑聯合會秘書長黃惠琴等僑界領袖和社區代表出席此次成立大會。
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