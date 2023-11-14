美國棋類協會成立 宣揚中國傳統文化

福建同鄉會主席陳恒表示支持棋類活動，並傳揚中國傳統棋類文化。(記者邢易霖╱攝影)

美國棋類協會(American Chinese Chess Association Inc.，ACCA)，上月獲美國聯邦政府和各州政府部門的批准在華埠 成立。該會表示將傳揚中國傳統棋類文化，更好地服務社區。

美國棋類協會會長李勤錟表示，棋類運動有益智啟發和修身養性作用，廣受社會歡迎的棋藝活動是大眾健身 的重要組成部分。象棋文化富含深刻內涵，承載了中華傳統文化思想的精華。象棋是中國古代戰爭的象徵，蘊含了和而不同、以和為貴和謀篇布局等思想，這也是他們成立美國棋類協會的初衷。

他說，未來棋類協會在社區中推廣棋文化，促使中國象棋在海外傳承和發展，讓更多美國人學習和熱愛中國象棋，了解各種棋類文化，通過棋文化增進社區關系的和諧。

他表示，益智類的棋類活動可以讓老年人身心更加健康，同時也可以開發孩童的智力，下棋是對弈者之間的智力較量、勝負比拼，也體現了不同利益需求方，在共識規則下的文明博弈。下棋可以讓孩童們更懂得與人相處，增強他們克服困難的能力，懂得在逆境中成長，發揚勇於拼搏精神。

出席美國棋類協會成立大會的福建同鄉會主席陳恒表示，中國象棋擁有5000年的文化歷史，學會下象棋後，棋局中的精神和思維方式將貫穿一生，成為文化的一部分。他衷心希望美國棋類協會不斷壯大，將中國傳統文化思想傳揚光大。