華裔女護理占房 屋主折價出售

黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

來美已經60餘年的台裔女士黃真(化名)，其父親於多年前雇用一名華裔 保母，不曾想，這名保母卻在多年後和子女爭奪房產所有權；雙方對簿公堂將近四年後，該保母被判敗訴，敗訴當天，十餘少數族裔男女就入住房內，霸占房屋，黃真只能將房子折價賣出；黃真表示，該保母可能仍在皇后區 照料老人，希望其他房東提高警惕。

根據該案的法律材料，該保母為一嚴姓女子，是浙江人，出生於1953年；黃真父親在2012年於法拉盛一職業介紹所雇用她，之後該女子就到黃真父親住所進行居家照料服務，包括做飯、洗衣、陪同外出等，每天服務四個小時。

該女子說，之後的兩三個月，她都在黃真父親的房子裡照顧他，甚至開始全職工作，但後來黃真父親說一分錢也沒辦法支付，但是他之後會拿房子補償她，於是嚴姓女子和他訂婚了，並聲稱對方給了她訂婚戒指，但於2016年在家中被偷。

黃真對此表示質疑，因為2016年的報警報告未對訂婚戒指提及一字，「而且女人得到訂婚戒指後，她們戴在手上，不會放在家裡。」她也表示，自己的父親從未以「伴侶」或「妻子」等詞稱呼過嚴姓女子，「他(我父親)從來沒說過這種話，他一直說她只是一個女管家(housekeeper)，也從來沒說過訂婚戒指的事情」。黃真稱，他的父親是美國太空 總署(NASA)工程師，「他沒有那麼容易訂婚」。

2018年底，黃真父親去世，嚴姓女子拿出黃真父親的遺囑說，他皇后區的房產已經贈送給自己；黃真和姊姊與嚴姓女子對簿公堂，發現該遺囑並不具有效力，「該遺囑的見證人是一名圖書管理員和一名街頭小販，他們都看不懂英文，也不說英文，而且他們沒有在遺囑上簽名」。

因為疫情的延誤，裁決結果在今年夏天才出爐，判決黃真和其姊姊擁有房產處置權；但是黃真說，當天，房內就出現十餘少數族裔男女霸占房屋，「他們扔了我父母的家具和很多物品，而且偽造了假的租約」，由於原來的家門門鎖沒有被破壞，所以黃真懷疑此事和唯一持鑰匙的保母有關，後來這些人還將門鎖換掉，導致黃真沒法進屋。

黃真本就因房產未曾被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」；「租霸」事件讓她更困擾，「警察做不了任何事，我甚至沒有權利進入房子」，於是她只能折價賣出房產，低於市場價十萬元，另外她還在律師費等方面花銷十萬元。

黃真女士稱，該嚴姓女子可能還在皇后區為華裔老人進行服務，提醒大家保持警惕。