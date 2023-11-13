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曲怡文會勘車禍現場 籲改善交通設施

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文(右三)與交通局官員、社委會成員，以及當地警員，共同考察車禍現場，分析原因。(曲怡文辦公室)
州參議員曲怡文(右三)與交通局官員、社委會成員，以及當地警員，共同考察車禍現場，分析原因。(曲怡文辦公室)

今年9月中旬，一名華裔婦女在布碌崙(布魯克林)班森賀遭一部皮卡撞亡。近日，布碌崙州參議員曲怡文會同市交通局官員、社區委員、轄區市警62分局警員在經過現場考察後，又開會討論如何改進交通，避免類似致命車禍繼續發生。

9月13日下午，66歲的華裔婦女陳夏英(Xia Ying Chen，音譯)推著嬰兒車中兩歲的孫輩，在巴斯大道(Bath Ave)交25大道的十字路口過馬路時，被一輛道奇公羊(Dodge Ram)皮卡撞倒，送醫院醫治無效身亡，兩歲小孩當時被甩出嬰兒車外，幸好僅受輕傷。經警方調查，肇事者為56歲的MTA公車司機沙巴茲(Faheem Shabazz)，當時他下班後開著道奇公羊皮卡回家。沙巴茲在車禍後被捕並被控一項未禮讓行人罪(Failure to Yield to a Pedestrian)。

這起致命車禍引起了參議員曲怡文的關注，她於近日和市交通局布碌崙分局局長布雷(Keith Bray)、班森賀第11社區委員會主席埃利亞斯-帕維亞(Marnee Elias-Pavia)和市警62分局數名警員一同到車禍現場考察，分析事故原因。

經過討論，他們提出了多項改善社區道路安全和保護行人的措施，包括在十字路口採取行人優先的保護步驟，先為行人亮綠燈數秒後才將車道交通燈轉綠；加寬中間線，使車輛必須做更大幅度的轉彎；加寬人行道，縮短行人過路的距離；另外還建議墊高行人過的街道，使行人更容易被看到，也可以減低車輛轉彎的車速。議員和官員還建議社區警局在高峰時期，如學生上下課，以及在傍晚時分加派警員到社區內一些繁忙街道巡邏站崗。

曲怡文認為，在市交通局、社區警局的共同努力下，通過定期和不定期的交通安全講座，為社區民眾、尤其是老人提供安全過路的指南，可減少造成車禍，避免不必要的人員傷亡。曲怡文表示，其辦公室將持續關注此事。

警方後來經過繼續調查發現，肇事司機沙巴茲曾有犯罪紀錄，於1988年涉及毒品被捕坐牢，同時，自2022年12月以來，涉事卡車也有九次交通違規，罰款總額850元，其中大部分已支付。僅今年一年，這輛車就因為在學區超速收到三張罰單。

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