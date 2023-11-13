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萬泰妮法官談身分認同與職涯成長

記者胡聲橋／紐約報導
萬泰妮(Lilian Wan)是紐約州高等法庭上訴庭首位也是唯一一位亞裔女性法官。(萬泰妮提供)
萬泰妮(Lilian Wan)是紐約州高等法庭上訴庭首位也是唯一一位亞裔女性法官。(萬泰妮提供)

萬泰妮(Lilian Wan)是紐約州高等法庭上訴庭首位也是唯一一位亞裔女性法官，她最近在紐約州統一法庭系統（New York State Unified Court System)舉辦的多元化對話博客(Diversified Dialogue Podcast)上談及自己作為華裔移民的女兒在司法系統職業生涯中遇到的挑戰。

法官萬泰妮在紐約州司法系統中有著豐富的職業經歷，同時她也是司法界一位打破壁壘的人物。她2012年獲市長彭博(Michael Bloombery)委任，成為家事法庭的法官；2018年獲州長葛謨(Andrew Cuomo)委任，成為索賠法庭(court of claims)的法官；2022年獲州長霍楚(Kathy Hochul)委任，成為紐約州中審法院上訴法庭(Appellate Division)的法官。

萬泰妮說，她在長島納蘇郡一個非亞裔社區的環境中長大，經常糾結於自己華裔美國人的身分認同。因為她自己是移民家庭的孩子，她從很早就發現人們經常基於外表做出各種假設，因此她長大以後，尤其是成為一名法官後，她特別想促成創造一個具有包容性的環境。

律師並非她從小要從事的職業，萬泰妮說，她原本立志從事教職或社工，直到她與紐約州首位西語裔法官托雷斯(Margarita Lopez Torres)一起工作後，才發現到她自己也能當法官。她說托雷斯是非常出色的導師。

萬泰妮法官早年先擔任家事法庭的訴訟律師(Litigator)，專門處理家暴和兒童被忽視案件，後來在索賠法庭處理遺囑、信託至領養訴訟，從審訊法官轉變到上訴法官更是一個巨大的轉變，他說上訴庭就像集體運動項目一樣，需要集體決策，而不像審訊法官那樣單打獨鬥。在整個司法職業生涯上因為是華裔移民的女兒而面對了無數的挑戰，但她都能坦然接受，努力克服。

萬泰妮還擔任過三屆美國亞裔法官協會(Asian American Judges Association)主席，這個協會的作用就是促進各個層次的法庭出現更多亞裔法官。萬泰妮非常強調榜樣在司法界發揮的作用，如果在法院連一個亞裔法官都看不見，如何成為亞裔法官？

亞裔 紐約州 移民家庭

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