BQE高速路 今起開罰超重卡車

布碌崙-皇后區高速公路北向車道周一起開始對超重卡車罰款。(取自市交通局)

市交通局宣布，紐約市 將從13日(周一)開始對布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)上北向行駛、重量超過8萬磅的卡車車主處以650元的罰款，對南向公路超重卡車的處罰將在幾個月後開始。

市交通局稱，BQE使用的是「移動稱重」技術，即在車輛行駛過程中使用與車牌讀取器同步的自動傳感技術進行稱重，這也是該技術第一次在美國的高速公路上使用。

據了解，「移動稱重」傳感器只部署在大西洋大道(Atlantic Avenue)和桑德斯 街(Sands Street)的BQE市屬路段，其中包括穿過布碌崙高地的三重懸臂(triple cantilever)路段。歸州政府所有的BQE其他路段尚未設立傳感器。

三個月前BQE市屬路段就安裝了傳感器，BQE北行路線上超重卡車的車主一直收到警告，但現在將開始收到罰款單。BQE南行路段尚未對超重卡車罰款，交通部表示，三個月的警告期後，也將開始執法。

市交通局稱，先前的警告措施似乎已經產生效果。比如，在8月發出警告的第一周，共有344名超重卡車司機收到了警告，但到10月底，這一數字下降到只有153人。

因為需要得到聯邦監管機構的批准，「移動稱重」傳感器的安裝經過了多次大幅延誤。2021年底，州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會最終批准使用「移動稱重」技術。

紐約市政府正試圖重新設計BQE的市屬路段，防止這條陳舊的高速公路發生坍塌事件。市屬路段中的三重懸臂公路是由「建築大師」摩西(Robert Moses)在20世紀40年代構想並建造的。這條公路在建造時曾引起不少爭議，因為公路穿過了許多現有的社區，導致數十名紐約人被迫搬出了原有的家園。

三重懸臂公路現在已接近其使用壽命的終點。2020年，一個市政府召集的專家小組警告說，三重懸臂公路最快可能在2026年就無法安全通行，而超重卡車正在加速縮短這段公路的壽命。這個專家小組估計，在BQE上行駛的貨車中，約有11%超重，其中一些卡車重達17萬磅。對超重卡車進行罰款，就是為降低少對公路的損耗程度。

BQE改建工程的環境審查預計要到明年才能開始，施工預計要到2027年才能開始。