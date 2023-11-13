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馬宏寶參選州議員 倡全民基本收入

記者高雲兒╱紐約報導
將參加紐約州眾議會第38選區2024年競選的陝西同鄉會會長馬宏寶於，在法拉盛召開助選與政綱討論會。(記者高雲兒╱攝影)
將參加紐約州眾議會第38選區2024年競選的陝西同鄉會會長馬宏寶於，在法拉盛召開助選與政綱討論會。(記者高雲兒╱攝影)

將參加州眾議會第38選區2024年選舉的陝西同鄉會會長馬宏寶，12日在法拉盛召開助選與政綱討論會。馬宏寶在會上宣布競選口號為「做正確的，做最好的，以人為本。讓好的地方更好，不好的地方改正。」同時，他強調將以實現全民基本收入(UBI)為核心目標，倡導每人每天33元的全民基本收入。

馬宏寶生於中國陜西省西安市，曾經在中國下過鄉、當過工人；他擁有北京大學博士學位，哈佛大學博士後經歷，來美國30年，並在紐約度過了17年；馬宏寶表示，紐約作為世界第一繁榮的地方，雖然充滿了奢華與繁榮，但也存在貧困與衰敗的問題；他說，他將致力於解決這些社會問題，以「以人為本」的理念推動紐約更好的發展。

為實現全民基本收入政策目標，馬宏寶在活動中宣布成立「實現全民基本收入同盟」，呼籲各方資源和力量共同宣傳推動紐約率先實現全民基本收入；一旦當選眾議員，他將以議員身份全力推動在2025年之前實現全民基本收入。

馬宏寶提出的競選綱領著眼於實現全民基本收入、全民免費基本醫保，以及通過零貧困、零犯罪、零遊民、零失業等目標來構建一個更加公平與和諧的社會；此外，他還提出了一系列政策，包括建設免費開放的公共廁所、統一稅率、加強城鎮社區的衛生清掃、禁毒禁槍等，以期改善紐約的治理環境。

馬宏寶特別強調了他的全民基本收入政策，每人每天33元的全民基本收入將成為其治理的核心；這一政策的實現將為每位紐約人提供經濟上的基本保障，減輕社會經濟不平等，促進更公平的機會分配，鼓勵人們大膽投資創業和創新；相較於傳統社會福利計畫，全民基本收入的運行更為簡單，減少了行政開銷和複雜的資格審核。

在馬宏寶看來，紐約的現狀需要全民基本收入的引入，以結束貧困現象；全民基本收入政策不僅僅是為了提高平均收入水平，更是為了保障每個人的基本生存需求，實現「紐約沒有窮人」的目標。

在馬宏寶(左三)看來，紐約的現狀需要全民基本收入的引入，以結束貧困現象；的全民基...
在馬宏寶(左三)看來，紐約的現狀需要全民基本收入的引入，以結束貧困現象；的全民基本收入政策不僅僅是為了提高平均收入水平，更是為了保障每個人的基本生存需求，實現「紐約沒有窮人」的目標。(記者高雲兒／攝影)

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