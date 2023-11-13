華人博物館心理安康座談會 互動熱烈

華埠美國華人博物館舉辦心理安康座談會。(記者許君達╱攝影）

由長老會下城醫院、格瑞斯廣場醫院(GSH)、華策會、亞美醫師協會(CAIPA)、王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)、麥地臣社區中心(HMH)和美國華人博物館 (MOCA)聯合主辦的心理安康座談會12日在曼哈頓華埠的美國華人博物館舉行，四名心理健康 護理方面的專家到場參與講座，並為社區居民答疑解惑。座談會主要以英語和粵語交流，在線上線下同時舉行，近50人前往博物館參與了線下的活動。

長老會醫院「福安康寧」華人社區保健計畫負責人黃美貞表示，近五分之一的美國人都會在一些生命歷程中面臨精神健康問題的困擾，但其中很多人都求助無門。舉辦心理安康座談會的目的便是為了提高亞裔社區對心理健康的認識和理解，鼓勵有需求的人勇於向專業人士尋求支持。

當日的主講人包括華策會臨床心理學家瞿嘉誠、王嘉廉社區醫療中心心理健康科助理主任何志傑、麥地臣社區中心生心相連項目主任鄺鳳儀，和格瑞斯廣場醫院住院服務亞裔精神病學計畫委員會主席鄭端欣。

何志傑介紹，好的精神健康照護服務需要具備五大條件，分別是可負擔、易獲取、及時性，以及對於少數族裔和新移民社區意義重大的多語種和跨文化相互尊重。鄭端欣則指出，對精神疾病患者來說，病情發作時及時送院療護非常重要，當病人出現自殘傾向或無法自我照顧時，就必須送到醫院、由專業人士進行安撫和醫治。

鄺鳳儀則提到患者家人的責任。她表示，由於精神疾病患者有時難以控制自己的行為，因此這個問題既關乎社區中的他人安全，更與自己的福祉有關。如果患者因此而被捕，進入雷克島(Rikers Island)監獄，獄中的惡劣條件和語言障礙只會讓情況變得更糟。因此，患者的家人有必要負起責任，時時關注患者的病情和動向，如有問題及時送醫。