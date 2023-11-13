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角聲連三月活動 關懷社區弱勢

記者高雲兒╱紐約報導
活動海報。(記者高雲兒／攝影)
活動海報。(記者高雲兒／攝影)

節日季來臨，角聲佈道團日前宣布，將在接下來的三個月內，展開一系列社區關懷活動，專門針對弱勢群體提供支持和幫助；另外，角聲佈道團將和特殊兒童培訓非營利機構Good Job Angels合作研發課程，旨在為華人社區中有特殊孩子的家庭，提供系統性培訓。

角聲事工總幹事兼牧師陳熾稱，為了迎接下來的感恩節、聖誕節以及新年，角聲將舉行九場社區關懷行動，讓更多移民新家庭、獨居老人、癌症患者、青少年兒童、走線同胞等弱勢群體，在得到幫助的同時，享受到慶祝佳節的喜樂氛圍。

在本月共有三場活動，包括15日在角聲使命中心舉辦的怡康感恩同樂會，上午10時開始，展開一系列遊戲、歌曲和美食等活動；在翌日即16日，角聲癌症協會將在位於緬街的角聲福音廣場舉辦感恩午餐，時間為11時到下午2時；18日，同樣在福音廣場，角聲學習中心將舉辦感恩節慶祝節目，時間為10時30分到中午12時30分。

12月共有四場活動，特殊兒童培訓非營利機構Good Job Angels將於12月2日下午1時至3時，在使命中心舉辦「天使家庭慶耶誕」活動，邀請特殊家庭共同慶祝耶誕，有意者可將姓名和人數發送至[email protected]微信jesusislove2023進行報名。Good Job Angels執行長江婉瑜說，希望幫助更多特殊孩童接受培訓和參加社會活動。

陳熾稱，為了走線同胞也可以在紐約社區感受到溫暖，決定在12月9日在福音廣場12時到下午2時，舉辦給走線同胞送寒衣、午餐以及關頭視頻的活動，「這個活動特別為走線同胞舉辦，我們的宗旨是提供全人關懷，只要有需要，我們就提供關懷和服務。」

12月16日，角聲學習中心將在福音廣場10時至下午1時，舉辦「歡慶聖誕」活動，供觀眾觀看兒童節目、舞蹈、話劇等，還有機會參與抽獎，享受美食；12月20日，角聲使命中心將舉辦「怡康中心聖誕文藝匯」，進行文藝表演、禮品派送和美味午餐，時間為上午10時。另外兩場新年活動待通知。

角聲使命中心地點為法拉盛賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)156-03號，電話：(718)799-8213，(718)799-8218；角聲福音廣場地址為緬街42-35號二樓，電話為(718)799-8211。

活動海報。(記者高雲兒／攝影)
活動海報。(記者高雲兒／攝影)
活動海報。(記者高雲兒╱攝影)
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活動海報。(記者高雲兒／攝影)
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活動海報。(記者高雲兒╱攝影)
活動海報。(記者高雲兒╱攝影)
活動海報。(記者高雲兒／攝影)
活動海報。(記者高雲兒／攝影)
節日季來臨，角聲佈道團宣布，將在接下來的三個月內，展開一系列社區關懷活動，專門針...
節日季來臨，角聲佈道團宣布，將在接下來的三個月內，展開一系列社區關懷活動，專門針對弱勢群體提供支持和幫助。(記者高雲兒╱攝影)
活動海報。(記者高雲兒／攝影)
活動海報。(記者高雲兒／攝影)

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