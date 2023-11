亞裔律師攜亞平會 15日免費法律諮詢

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)與亞洲人平等會(Asian Americans for Equality,簡稱亞平會)合作,將於本月15日(周三)起,在每月第三個周三的晚上6時30分至8時30分,於曼哈頓 下東城舉行免費法律諮詢服務,並提供中文翻譯。

紐約亞裔律師協會表示,將免費提供各領域的法律咨詢和建議,包括住房、就業、勞動、移民和家庭法。紐約亞裔律師協會的援助律師將在活動期間,提供一對一的法律資訊和建議,若民眾的問題未能得到充分的解決,則可將問題轉交給紐約亞裔律師協會旗下的律師事務所,或是轉介至相關信息服務團隊(Legal Referral and Information Service)進行處理。

亞裔律師協會主席Karen Kim表示,作為一個由紐約亞裔律師和法律專業人士組成的非營利性組織,一直致力於倡導並代表法律界亞裔以及廣大亞裔社區的權益。他對與亞平會在曼哈頓的新地址合作感到非常高興,並感謝他們的支持和鼓勵。

紐約亞裔律師協會成立於2015年,專註為英語能力有限的亞太裔社區成員提供服務,幫助他們獲取相關司法幫助。活動的誌願者將以文化和語言相符的方式提供協助,讓亞太裔和英語能力有限的人了解他們的法律權利和可用的救濟途徑。其成員包括律師、法律專業的學生和口譯誌願者,他們通過與社區組織合作運營並提供信息。該協會通過其公益與社區服務委員會,與曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)和皇后區的社區緊密合作,為需要法律援助的人提供支持。

首次活動將在本月15日(周三)舉辦,地址為曼哈頓諾福克街111號(111 Norfolk Street),時間為晚上6時30分至8時30分。歡迎感興趣的民眾致電(212)358-9922與亞平會預約,同時也接受到場諮詢,現場將為需要的民眾提供中文翻譯。