電車牌照恢復發放 遭司機提告又喊停

紐約市計程車司機聯盟近日向法院提起訴訟，要求市府停止無限發放電車牌照。(記者張心╱攝影)

紐約市 府上月底剛開放電車牌照申請，即遭司機集體起訴，法院本周頒布臨時限制令，於13日(周一)起禁止市府再發新電車牌照。

市府於10月18日宣布「綠色共乘」(Green Rides)計畫，允許市計程車暨禮車管理局(TLC)從10月19日起，開放電車牌照申請，任何有興趣的車主都可以參加。不料新規剛生效，紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)即向法院提起訴訟，要求市府停止此「無限」規則，重新設置電車牌照申請「上限」，以防引發司機間的不正當競爭。

紐約市計程車司機聯盟執行董事戴西(Bhairavi Desi)表示，市議會在2018年設立了此類「上限」，以阻止出租車 增加造成路面擁擠，避免因過度競爭而使司機收入下降。「我們認為市計程車暨禮車管理局的做法缺乏說服力，而且可能會導致悲劇歷史的再次上演。」

提起訴訟的戴西回憶，「亂」發放牌照引發的司機競爭，令九名出租車司機受壓力所迫自殺，「看起來市府已經忘了當時釀成的絕望事件，這令我們既憤怒又心碎。」

Uber司機薩納戈(Amara Sanogo)也參與提訴，他開共享車已經五年了，作為最初的出租車司機，他在Uber和Lyft 進入市場後，轉而開這類共享車，生意一直不錯。但市府最近的新規令他擔心，一旦更多人加入競爭，他為了保證月收入養家糊口，可能需要全天「搶單」無法休息。

市計程車暨禮車管理局局長都勇(David Do)認為，新規其實能幫助司機從「綁架性」的租賃條款中解放，更多有電車和牌照的司機能夠自由地為自己工作。「我本周初剛見過一位司機，他每周租車要花900元。但現在有自己的牌照後，他每月淨開銷降低到400元，不用再背負難以償還的新債。」

法院目前已暫停市府發放電車牌照的新規，14日(周二)會舉行有關該訴訟的公開聽證會。