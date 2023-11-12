台灣商會47屆年會 多位民代同賀

紐約台灣商會第47屆年會多位官員理事參加活動支持，台灣商會創會會長蔡仁泰(左四)、中華民國僑務委員會會長徐佳青(左五)和台灣商會會長白育青(左六)。(記者邢易霖╱攝影)

紐約台灣商會11日在法拉盛 舉辦第47屆年會，今年年會的主題是「開創新局、合心同力」。中華民國 僑務委員會會長徐佳青特別從台灣前來與會，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、州參議員劉醇逸、曲怡文，州眾議員 金兌錫、鄭永佳以及世界日報紐約社社長張宗智等出席支持，多位台灣年輕人為慶祝年會帶來精彩表演。

當晚年會由台灣商會前任會長莊振輝主持。台灣商會會長白育青表示，商會的角色被視為當地外交的代表，積極參與市議會並推廣台灣文化交流，同時也進行捐贈書包和玩具等社區活動，使當地民眾更融入台灣的節日氛圍。台灣商會也與台灣會館聯手，在未來將持續為社區服務，促進社區的發展。他也感謝各位幹部理事的支持和幫助。

僑務委員會委員長徐佳青表示，今天特別來到這裡，感謝紐約台灣商會的各位會長和理事。今年見證了兩件喜事，一是江俊霖成功當選北美洲台灣商會總會長，二是台商會為雙十節做了許多優秀的工作和貢獻，對大家的努力表示感謝。

她指出，紐約台灣商會擁有47年的歷史，是全球最早成立且發展最好的商會，一步一腳印帶領各商會成立發展。她也感謝名譽總會長蔡仁泰，認為這是難得的紀念和緣分。這一趟來美參訪非常開心，並感謝能參加台灣商會的活動。

台灣商會成立於1976年，是全美及全球首個以「台灣商會」為名的海外團體，由創會會長蔡仁泰先生榮任首任總會長。在過去47年裡，台灣商會透過商業活動與主流商業界合作，成功創造商機，擴大台灣在海外的經濟和社會影響力。自紐約台灣商會成立後，各地紛紛設立類似組織，形成北美洲台灣商會聯合總會。隨著組織擴展，亞洲、歐洲、非洲、中南美洲、大洋洲也相繼成立各大洲的聯合總會，最終組成今日世界台灣商會聯合總會(WTCC)。