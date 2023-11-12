劉醇逸為退休教師爭回6800元健康保險退款

劉醇逸(右)為退休教師(中)爭回6800元退款。（劉醇逸辦公室提供）

州參議員劉醇逸(John Liu)日前成功幫助一位退休 教師追回健康保險 退款，而這位退休教師在短短七個月內超額支付了6800元，旨在體現對於維護普通民眾的利益以及確保社會公平的承諾。

據了解，李秀操(James Li)於2022年10月從紐約市 公立學校退休，共任教32年，但隨後被錯誤地註册在一個昂貴HMO健康保險計畫中，而非標準醫療保健計畫。直至2023年4月，李秀操注意到他的養老金每月被扣除高達845多元用於HMO健康保險計畫。在此期間，李秀操沒有進行任何醫療預約，也沒有接受任何藥物處方。

李秀操在紐約州勞工關係辦公室申請退款未果後，向劉醇逸辦公室尋求幫助，其後在兩人會面後，成功確保他從2022年10月至2023年4月的保險費全額退還，此外，他也已經註冊在正確的健康保險計畫中。

劉醇逸表示，退休相關的文書工作和程序可能完全令人困惑和不堪重負，但李秀操在無法解決保險付款爭議時尋求了正確的幫助途徑，因為民選官員的職責之一就是幫助居民在政府機構間解決問題。