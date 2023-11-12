僑教中心整修完成 舉辦台灣園遊會

紐約華僑文教中心舉辦台灣新世紀園遊會。圖為園遊會中大纽約客家會的新式红豆擂茶體驗活動。(記者邢易霖╱攝影)

中華民國 駐紐約華僑文教中心在法拉盛 原址整修完成後，於11日舉辦了「台灣新世紀園遊會」。活動包含了扯鈴、歌曲、音樂欣賞、兒童繪本、感恩節手工藝、大纽約客家會新式红豆擂茶體驗等多個美食文化攤位，還有台灣茶和咖啡 體驗課程、青少年文化大使等多項文化展示，旨在促進社區文化交流，讓更多的民眾深入了解台灣風土習俗和文化。現場吸引了廣大民眾參與，熱鬧非凡。

文教中心副主任王鈺淇表示，新中心整修完成後提供多種功能供大家使用。在今天的活動中，年輕世代參與了表演，同時中心還推出咖啡和台灣茶的課程，向新一代介紹台灣文化。中心還策畫了一系列文化表演，包括由台美年輕人一起組織的音樂演奏，還有兒童繪本故事時間，吸引小朋友參與。此外，活動中還有「扯鈴」表演，傳揚傳統文化，旨在更好地培育年輕一代，使他們與台美文化建立友好聯繫。

社區居民陳女士對能夠帶著自己的孩子參加園遊會活動感到非常高興。她的孩子特別喜歡兒童繪本，她認為這樣的活動非常有意義。在現場完成繪本後，孩子們還可以集齊印章兌換一杯珍珠奶茶，這對他們來說非常具有吸引力。這不僅讓他們認識了一些台灣文化，還開擴了他們的視野，讓他們在玩樂中學習到更多知識。