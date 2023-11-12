向退伍軍人致敬 曲怡文號召學生掛國旗

州參議員曲怡文與學生一起張掛國旗。(曲怡文辦公室提供)

11日是退伍軍人節，布碌崙 (布魯克林)州參議員 曲怡文此前在選區內，與數以百計的學生在校園四周和附近街道張掛國旗，以此向退伍軍人致敬。

州參議員曲怡文來到位於65街1171號的187初中，她與包括許多華裔學生在內的將近百名學生一道，興致勃勃地在校園內外和附近街道張掛國旗，以此感謝軍人的犧牲和奉獻精神。

曲怡文說，退伍軍人節是一個重要的全國性節日，這一天大家通過不同的儀式向退伍軍人們表示敬意。她說，社會必須引導這些年輕一代，使他們知道現役和已退休 軍人為國家做出的貢獻，從而讓我們這個社會不忘記軍人犧牲和奉獻精神。

曲怡文對學生的熱情參與表示感動，也感謝187初中校長薩迪基(Principle Sadiki)以及學校的家教協會每年在退伍軍人節舉辦這項張貼國旗的活動。

美國第34任總統、五星上將、德裔美國政治家及軍事家艾森豪威爾(Dwight Eisenhower)於1954年提議將每年的11月11日定為退伍軍人節(Veterans Day)，這一提議很快獲得聯邦國會通過。這一天全美各城市以各種不同的活動來紀念和表彰退伍軍人的貢獻。

11月的退伍軍人節和五月的國殤日的不同之處在於，退伍軍人強調的是退伍軍人對國家的貢獻，而國殤日紀念的是陣亡將士。