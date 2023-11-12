我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

向退伍軍人致敬 曲怡文號召學生掛國旗

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文與學生一起張掛國旗。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文與學生一起張掛國旗。(曲怡文辦公室提供)

11日是退伍軍人節，布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文此前在選區內，與數以百計的學生在校園四周和附近街道張掛國旗，以此向退伍軍人致敬。

州參議員曲怡文來到位於65街1171號的187初中，她與包括許多華裔學生在內的將近百名學生一道，興致勃勃地在校園內外和附近街道張掛國旗，以此感謝軍人的犧牲和奉獻精神。

曲怡文說，退伍軍人節是一個重要的全國性節日，這一天大家通過不同的儀式向退伍軍人們表示敬意。她說，社會必須引導這些年輕一代，使他們知道現役和已退休軍人為國家做出的貢獻，從而讓我們這個社會不忘記軍人犧牲和奉獻精神。

曲怡文對學生的熱情參與表示感動，也感謝187初中校長薩迪基(Principle Sadiki)以及學校的家教協會每年在退伍軍人節舉辦這項張貼國旗的活動。

美國第34任總統、五星上將、德裔美國政治家及軍事家艾森豪威爾(Dwight Eisenhower)於1954年提議將每年的11月11日定為退伍軍人節(Veterans Day)，這一提議很快獲得聯邦國會通過。這一天全美各城市以各種不同的活動來紀念和表彰退伍軍人的貢獻。

11月的退伍軍人節和五月的國殤日的不同之處在於，退伍軍人強調的是退伍軍人對國家的貢獻，而國殤日紀念的是陣亡將士。

參議員 布碌崙 退休

上一則

僑教中心整修完成 舉辦台灣園遊會

下一則

市議員馬泰送烤雞 近千人排隊

延伸閱讀

麥康諾布局1年多…西維州長角逐參議員 讓曼欽放棄連任

麥康諾布局1年多…西維州長角逐參議員 讓曼欽放棄連任
新澤西州2郡爆發退伍軍人症 41確診

新澤西州2郡爆發退伍軍人症 41確診
華美博物館頒獎 600人赴盛會

華美博物館頒獎 600人赴盛會
聖縣府為無家老兵收購聖荷西房產

聖縣府為無家老兵收購聖荷西房產

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
居住在17大道交81街的一名華婦，日前家中差點被入室盜竊。(谷歌地圖)

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

2023-11-11 11:26
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會