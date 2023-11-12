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地鐵性別仇視暴力 布碌崙1周4起逮1嫌

記者胡聲橋／紐約報導
警方逮捕布碌崙四起涉性別歧視地鐵暴力案件嫌犯。(警方提供)
警方逮捕布碌崙四起涉性別歧視地鐵暴力案件嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)近日先後發生四起涉及性別仇視的暴力案件，其中一起發生在華裔聚居的貝瑞吉，警方宣布已逮捕這4起案件的一名西語裔男性嫌疑人，並對他提出了包括仇恨攻擊在內的多項控罪。

警方稱，被捕男子是31歲的賀南德茲(Luis Hernandez)。在上月28日至本月3日的一周時間，他在布碌崙多個社區，涉嫌犯下至少四起包含仇恨因素的暴力案件。警方記錄顯示，受害者全是女性，而且都是頭臉遭到襲擊，不過值得慶幸的是，她們都沒有生命危險。

警方經過密集追查後，成功在康尼島市警60分局的轄區內逮捕了嫌犯賀南德茲，他在接受調查後被送往布碌崙刑事法院被控多項控罪，包括仇恨攻擊和攻擊控罪。

第一起案件發生於10月28日上午8時左右，地點為貝瑞吉。當時一名46歲的女性受害者在95街站乘坐南向行駛的R線地鐵時，一名男子走近她，在沒有受到任何挑釁的情況，揮拳擊打她的頭部和臉部。襲擊者隨後步行離開車站。受害者受輕傷，被急救人員送往瑪摩利醫院接受治療，情況穩定。

第二起案件發生在四個小時之後，嫌犯又在市警84分局的轄區內作案。一名32歲的女性在霍伊特街(Hoyt Street)站登上一輛北行的3號線地鐵時，嫌犯走近這名女性，突然用拳頭擊打其臉部。這名男性嫌疑人隨後步行離開車站，受害者受輕傷，沒有就醫。

第三起案件發生於10月31日上午6時20分左右，在市警78分局轄區內，一名24歲的女性在北行的2、4號線地鐵站台候車時，一名男子走過來用拳頭重擊其臉部。嫌疑人隨後匆匆離開車站，受害者受輕傷，沒有就醫。

三天後，第四起案件發生在市警70分局轄區內。11月3日上午清晨大约5時10分，一名53歲的女性受害者在弗萊布許大道(Flatbush Avenue)站搭乘一列北行的2線地鐵時，一名男子朝她走去，開始對她大喊大叫，並對著她的臉部猛擊多拳。這名男性嫌疑人隨後步行離開車站，受害者受輕傷，沒有就醫。

地鐵站 布碌崙 康尼島

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