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華社非法賭檔占用公園街道 警民11/14商對策

記者顏潔恩／紐約報導
10月曲怡文、民安隊曾聯合公園執法部門在埃里克森公園進行對非法賭博的執法。(曲怡文辦公室提供)
10月曲怡文、民安隊曾聯合公園執法部門在埃里克森公園進行對非法賭博的執法。(曲怡文辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)南區華社非法賭檔現象泛濫，除地下賭檔外，社區的公園和街道也被占為私用，令當地民選官員辦公室、華裔組織等頻頻收到投訴；為解決這個問題，一項針對非法賭博的會議將於14日在8大道舉行，呼籲深受賭博影響的民眾前來求助。

據悉，曲怡文辦公室與民安隊長久以來都分別接到有關非法賭博的舉報，不僅8大道的地下賭檔猖獗，在公眾場所如9大道的埃里克森公園(Leif Ericson Park)、班森賀的Milestone公園、甚至105小學所在的61街人行道一帶，紛紛設立了賭檔。

10月時曲怡文辦公室、民安隊曾聯合公園執法部門在埃里克森公園進行執法，除取締非法賭博行為外，也希望藉著外展工作，教育公園民眾要顧及鄰里和社區安全。

民安隊隊長柳寶枝表示，長期以來由賭博延伸出的搶劫犯罪、導致家庭或人際關係的破裂而產生的暴力等持續發生，加上新年即將到來，濫賭現象只會激增；他呼籲任何深受賭博困擾的人前來參與會議，執法部門將給出建議，協助他們解決問題。

該會議將邀請戒賭部門、布碌崙地區檢察官辦公室的專業人員、以及布碌崙南區警署的市警66、68、72分局警員的參與，給民眾帶來全方位的解說和解決方案；柳寶枝強調未雨綢繆、做好預防工作的重要性，希望民眾在更全面地了解所能獲得的資源和服務後，必要時及時尋助，免釀成悲劇。

非法賭博問題討論會將於14日(周二)下午2時，在布碌崙55街813號的海悅酒樓三樓舉行，歡迎有需要的社區民眾踴躍參與，共同提升社區居民的生活品質。

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