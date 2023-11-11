中國大閘蟹、血蛤非法販售 2店家查獲數百隻

巡邏警員在布碌崙查獲289隻大閘蟹和250隻血蛤。(取自州環保廳)

紐約州 環境保護巡邏警察( Environmental Conservation Police on Patrol)日前收到舉報，稱布碌崙(布魯克林)某商店內有非法的大閘蟹(Chinese mitten crabs)。巡邏警員隨即趕到現場，在該店地下室，查獲了289隻非法從中國進口的大閘蟹。

據了解，在10月12日，警員在該店地下室的保麗龍容器中，發現了289隻從中國非法進口的大閘蟹，在紐約州擁有大閘蟹是非法的，因為它們具有高度入侵性。

警員隨即向該商店發出違規警告，在他們離開該店後不久，警員們又在附近超市檢查時發現大量非法血蛤。據進一步的調查與了解，同一人一周前因相同違法行為曾被同一警官開罰兩次，此次在現場約250隻血蛤被查獲，這位商家則再次遭罰。

大閘蟹原產於東亞，它們從淡水遷移到海水進行產卵。引入的種群現已遍布歐洲和美國大陸的東海岸和西海岸。在紐約地區，大閘蟹出現在哈德遜河(Hudson River)、紐約港(New York Harbor)和長島 海峽(Long Island Sound)。

盡管目前尚不清楚大閘蟹對紐約州的影響，但其負面生態和經濟影響，在歐洲和舊金山灣三角洲等其他地區已有充分記錄：大閘蟹會對商業和休閑漁業造成干擾，不僅竊取魚餌、損壞漁具和漁獲物，還因堵塞發電廠冷卻系統而導致行業中斷；其在河岸挖洞會引發不穩定和加劇侵蝕，進而提高洪水 風險；作為多面食肉動物，它們以本地魚卵和無脊椎動物為食，還可能改變食物網結構，並與本地物種爭奪食物和棲息地。

根據「紐約州入侵物種條例」，大閘蟹被列為違禁物種，明確規定禁止有意擁有、出售、進口、購買、運輸或引進該違禁物種。