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紐約客談╱醜聞纏身 市長離下台有多遠

紐約客談

紐約市長亞當斯(Eric Adams)近日醜聞纏身，聯邦調查局(FBI)對其募款幕僚的突檢，就像一把打開潘朵拉魔盒的鑰匙，各方對亞當斯財務、團隊、家事的披露隨即接踵而至。不知是「紙包不住火」還是「牆倒眾人推」，一步步打破著這位非洲裔市長的連任夢想，也令其是否會提前下台的猜測甚囂塵上。

亞當斯的醜聞似乎在上任之初就伴隨左右。2022年1月，「紐約時報」披露其「任人唯親」，市府要職皆由兄弟班子甚至是兄弟女友班子就任，令其原本要任命的包括親兄弟在內的多個官銜被迫降職。但仍然有十名給亞當斯競選立下汗馬功勞的前市議員，得亞當斯高薪聘請入駐市府要職，遭媒體諷刺「花錢養閒」以償還「政治債務」。

但這類腐敗作風並非媒體關注的核心，這背後可能涉及的「稻草人」操作才是執法探查的焦點。2023年8月，政治新聞網站City & State New York發長文披露法拉盛新世界超市多名員工，在不知情的情況下成為亞當斯市長競選的非法捐款者；此次FBI的調查也關乎土耳其政府，是否在亞當斯的上位路上扮演著「稻草人」的角色。

利用「稻草人」捐款者來規避競選捐款限額的暗箱操作，對政客來講實屬常態，但被執法機構查實的後果，則多以判刑和辭職收尾。去年夏天，前非洲裔副州長本傑明(Brian Benjamin)因涉嫌「稻草人」捐款指控被迫下台；2013年，前市議員拉夫勒(Sheldon Leffler)因允許捐贈者以假支票捐款而被判刑；同年，劉醇逸在競選市長期間，也因被聯邦判定使用「稻草人」而被罰款。亞當斯此次若被FBI做實，那麼其入駐白宮的野心尚未燎原，就被來自對方的司法手腕扼殺在了搖籃裡，著實是一段「成也蕭何敗也蕭何」的道德反面案例了。

亞當斯 FBI 支票

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