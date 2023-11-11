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華康會槍牌講座 增加合法擁槍知識

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙當地社區巡邏隊日前在班森賀華人健康協會中心舉行「申請槍牌專題講座」，重點介紹申請槍牌的流程和條件。(華康會提供)
布碌崙當地社區巡邏隊日前在班森賀華人健康協會中心舉行「申請槍牌專題講座」，重點介紹申請槍牌的流程和條件。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)當地社區巡邏隊(LCP)日前在班森賀的華人健康協會中心舉行「申請槍牌專題講座」，重點介紹申請槍牌的流程和條件；主辦方表示，通過正確的教育和宣導，當地居民和商家對申請槍枝的程序有更深理解，在買槍自保的同時也增加對合法擁槍的知識。

主辦方表示，此次講座為社區居民提供了一次深入了解槍牌申請流程和相關規定的機會，也進一步促進社區安全意識和對法規的遵從精神；參與者通過講座能夠更全面地了解獲得合法槍牌的重要性，並在購槍後合理合法地使用槍支。

當日講座內容涵蓋了不同類型槍牌的介紹，包括家居、長槍以及隨身攜帶的配槍，不同的槍牌有不同的使用和攜帶規定，都需要經過詳細的安全培訓和背景調查，方可獲得；申請流程方面共有四步，民眾需填寫申請表格、在線提交、繳納費用、並最後等待紐約市警進行指紋採集和調查。

手持槍牌後，民眾也要注意一些事項，包括遵守購買彈藥的限制和擁有槍枝數量的規定；每位持牌者在家中只能擁有不超過200發彈藥、出門時最多也只能攜帶兩隻槍、只有每90天才可購買新槍。

LCP巡邏隊隊長胡煜超表示，無論居民或商家，在聽完講解後可以更理性面對安全問題，並通過法定手段保護自身的權益；他們相信，通過正確的教育和信息傳遞，社區將提升合法使用槍枝方面的認知，為社區的和諧穩定貢獻一份力量。

華康會會長陳麗娜表示，201初中學生和家長被毆打鬧得沸沸揚揚，再來華社的店鋪也屢遭搶劫，她建議居民或商家了解申請槍牌步驟和合法用槍的必要性。

教育 布碌崙 紐約市

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