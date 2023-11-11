紐約僑教中心整修完工 重新開幕

僑委會委員長徐佳青(右二)、僑教中心主任陳永豐(左二)及副主任王鈺淇(右一)在煥然一新的大廳。(記者張宗智╱攝影)

經過九個月修繕，中華民國 駐紐約華僑文教中心在法拉盛 原址整修完成，10日重新開幕並舉辦感恩餐會，新的中心配有書吧、咖啡 吧和餐吧等，為當地居民提供了多元的休閒服務，建築風格則採用台灣傳統建築中的「騎樓」概念，展現了為民「遮風避雨」的美好願望。

中華民國僑務委員會會長徐佳青對中心重新啟動新空間表示感謝。她表示，僑胞們終於擁有一個舒適、功能強大且具現代感的藝術空間。中心的空間也因為整修而得到擴大，充分實現了有限空間的資源合理運用，將功能最大化地提供更多樣的使用機會，「這裡是所有僑胞的家，不論是舉辦會議還是活動，都可以在這裡建立連結，找到更多朋友和支持力量。」

華僑文教中心主任陳永豐表示，中心重新對外開放後，將為社區居民提供書吧服務，提供豐富的書籍供民眾閱讀，歡迎大家隨時走進來休憩，書吧也旨在凝聚社區情感，同時推廣台灣文化。經過兩年的修繕籌備，今年1月動工的中心，也順利在9月完工，在未來也將提供更多服務，包括本月11日舉辦的台灣新生代遊園會以及18日的文化藝廊活動，期待吸引更多第二和第三代社區青年參與。