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紐約僑教中心整修完工 重新開幕

記者邢易霖╱紐約報導
僑委會委員長徐佳青(右二)、僑教中心主任陳永豐(左二)及副主任王鈺淇(右一)在煥然一新的大廳。(記者張宗智╱攝影)
僑委會委員長徐佳青(右二)、僑教中心主任陳永豐(左二)及副主任王鈺淇(右一)在煥然一新的大廳。(記者張宗智╱攝影)

經過九個月修繕，中華民國駐紐約華僑文教中心在法拉盛原址整修完成，10日重新開幕並舉辦感恩餐會，新的中心配有書吧、咖啡吧和餐吧等，為當地居民提供了多元的休閒服務，建築風格則採用台灣傳統建築中的「騎樓」概念，展現了為民「遮風避雨」的美好願望。

中華民國僑務委員會會長徐佳青對中心重新啟動新空間表示感謝。她表示，僑胞們終於擁有一個舒適、功能強大且具現代感的藝術空間。中心的空間也因為整修而得到擴大，充分實現了有限空間的資源合理運用，將功能最大化地提供更多樣的使用機會，「這裡是所有僑胞的家，不論是舉辦會議還是活動，都可以在這裡建立連結，找到更多朋友和支持力量。」

華僑文教中心主任陳永豐表示，中心重新對外開放後，將為社區居民提供書吧服務，提供豐富的書籍供民眾閱讀，歡迎大家隨時走進來休憩，書吧也旨在凝聚社區情感，同時推廣台灣文化。經過兩年的修繕籌備，今年1月動工的中心，也順利在9月完工，在未來也將提供更多服務，包括本月11日舉辦的台灣新生代遊園會以及18日的文化藝廊活動，期待吸引更多第二和第三代社區青年參與。

11日(周六)下午2時至5時，華僑文教中心將舉辦「台灣新世代園遊會」，活動包含扯鈴、歌曲、音樂欣賞、兒童繪本、感恩節手工藝、大纽約客家會新式红豆擂茶體驗等攤位，台灣茶和咖啡體驗課程、青少年文化大使等多項文化展示。18日至19日(周六至周日)上午10時至下午4時30分，將舉辦「擬古佈新 施卿柔書畫展」。僑教中心地址：法拉盛41路133-32號。

有台灣字樣的書牆，是整修後的僑教中心焦點。(記者張宗智╱攝影)
有台灣字樣的書牆，是整修後的僑教中心焦點。(記者張宗智╱攝影)
華僑文教中心主任陳永豐與中華民國僑務委員會會長徐佳青慶祝入厝開幕順利。(記者邢易...
華僑文教中心主任陳永豐與中華民國僑務委員會會長徐佳青慶祝入厝開幕順利。(記者邢易霖 / 攝影)
華僑文教中心入厝開幕暨感恩餐會。(記者邢易霖 / 攝影)
華僑文教中心入厝開幕暨感恩餐會。(記者邢易霖 / 攝影)
開幕式剪綵。(記者邢易霖 / 攝影)
開幕式剪綵。(記者邢易霖 / 攝影)

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