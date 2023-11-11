華人博物館40周年慶 表彰5傑出者

2023年遺產獎獲得者「德州論壇報」華裔總編輯的陳富洋分享自己的移民經歷。(記者邢易霖╱攝影)

美國華人博物館 日前在華埠 舉辦40周年慶典暨籌款晚宴，旨在向五位來自新聞、法律、教育和科技領域的傑出華人領袖致敬，表彰他們對於華人社區所作的貢獻，推動社區發展並促進人文之間的交流。晚宴吸引了超過400名來賓參與，現場還展示了一系列中國歷史文物，以傳承和宣揚中華歷史文化。

美國華人博物館董事胡健表示，晚會分兩個方面，第一方面是為表彰今年在不同領域做出傑出貢獻的華人領袖，並希望通過這種方式促進華埠社區內的交流與合作。第二方面則致力於讓更多來自各行各業的人士了解博物館所承載的文化意義，更好地傳承和展示中國傳統文化。他們的目標是創建一個具有全美華人歷史文化底蘊的博物館。

他強調，博物館目前仍在籌款，籌集到足夠的資金以為博物館作下一步的建設和擴張，現今的博物館規模僅限於一層樓和地下室，他們的遠景是擴大建築面積，呈現一所新的博物館，更好地傳述在美華人的故事，不僅可以展示出更多的藝術展品，還能接納更多的遊客和民眾。

2023年傳承獎(Legacy Award)獲得者「德州論壇報」華裔總編輯陳富洋(Sewell Chan)表示，2000年他在「華盛頓郵報」開始了他的記者生涯。他是來自廣東和香港移民的孩子，也是家中第一個大學生。在他的職業生涯中，從一個播客開始，他知道了努力工作的重要性並培養了閱讀和寫作的技能。他認為博物館的青年組織存在的目的是為了講述華人的故事，即便冒著風險，面對時而存在的政治壓力和暴力，也要努力表達自己內心對世界的看法和認知。