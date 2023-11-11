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台灣糕餅節 民眾樂嘗特色美食

記者邢易霖╱紐約報導
「2023臺灣糕餅節」在法拉盛昌發超市開幕，精選展出蛋黃酥、太陽餅、千層蛋糕和方塊酥等多款臺灣特色糕餅。(記者邢易霖╱攝影)
「2023臺灣糕餅節」在法拉盛昌發超市開幕，精選展出蛋黃酥、太陽餅、千層蛋糕和方塊酥等多款臺灣特色糕餅。(記者邢易霖╱攝影)

「2023台灣糕餅節」於10日(周五)在法拉盛昌發超市開幕，精選展出蛋黃酥、太陽餅、千層蛋糕和方塊酥等多款台灣特色糕餅，吸引眾多紐約市民踴躍參與，共同品味美食。

活動將結合雙11購物促銷，現場參與者不僅有機會品味台灣的糕點，更能感受濃厚的台灣風情，紓解對故鄉的思念，同時，活動也為其他族裔民眾提供品嚐台灣美食和體驗文化魅力的機會。活動將進行至12日(周日)。

駐美投資貿易服務處主任丁偉表示，台灣食品全球購衛生計畫在全球範圍展開，在推廣台灣食品的過程中，他由衷感謝昌發超市和和樂公司參與這次活動，將台灣的糕餅呈現給美國的消費者。這不僅是對台灣美食的推崇，更是促進文化交流的優秀平台。他說，「通過這次台灣糕餅節，我們期望能夠讓更多的人品味到台灣特色的糕餅，同時加深對台灣文化的認識。」

中華民國對外貿易發展協會主任蔡秀珍表示，糕餅在華人文化中有著特殊的象徵意義，它不僅僅是一種點心，更是華人傳統文化的象徵和標誌，在生活慶典、喜慶時刻以及節慶團聚中，人們互贈和品味糕餅，這傳遞著人情味和幸福的味道。

和樂公司美東地區總經理冼健在活動上指出，繼2022年台灣糕餅節後，他們的台灣糕餅不僅在東岸火起來，在公司的推動下，在西岸、芝加哥、德州等其他城市也開始流行。作為一個有40多年歷史的食品進口和批發公司，他們也向大家保證將每一個產品，從味道、安全標準到價格都嚴格把關。讓顧客買得放心，吃得開心。

「2023台灣糕餅節」由中華民國對外貿易發展協會主辦，由在美國地區代理多家台灣美食品牌的和樂公司支持。台商會、台灣青年商會、世界華人工商婦女協會代表，以及昌發超市集團的負責人王先生等出席此次活動。

駐美投資貿易服務處主任丁偉(左五)、中華民國對外貿易發展協會主任蔡秀珍(左六)、...
駐美投資貿易服務處主任丁偉(左五)、中華民國對外貿易發展協會主任蔡秀珍(左六)、和樂公司美東地區總經理冼健(左四)、台商會和台灣青年商會等代表參與此次活動。(記者邢易霖╱攝影)

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