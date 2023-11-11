我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

免費醫療保險講座 法拉盛14日登場

記者劉梓祁╱紐約報導
免費醫療保險講座將於14日登場。(記者劉梓祁╱攝影)
免費醫療保險講座將於14日登場。(記者劉梓祁╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)與皇后區法拉盛圖書館日前在市議員黃敏儀辦公室宣布，將在本月14日於亞洲人平等會(AAFE)辦公室舉辦免費醫保專題講座，幫助社區了解各醫療保險的承保範圍，以及如何為個人及家人選擇可負擔的醫療保險。

本次活動將同時在現場及線上舉行，並時以英語和國語進行，講者為王嘉廉社區醫療中心健保導航員蔡桂心和市老人局健康保險信息、諮詢及援助計畫顧問Alex Wu。前者將向社區民眾講述健康保險對個人身心健康的重要性，以及詳述不同類型的醫療保險計計畫和其它獲取醫療服務的途徑，後者則將講述聯邦醫療保險、聯邦醫療保險處方藥承保、其他健康和長期問題護理保險以及保險公開投保截至日期等。

黃敏儀表示，此活動已舉辦多年，無論收入、年齡或移民身份如何，居民都應當獲得優質且可負擔的醫療服務。法拉盛圖書館館長曾陽說，活動旨在幫助大眾全面理解健康保險知識，從而選擇最適合自身及家人的健康保險計畫。

活動將在14日下午5時30分至晚上7時進行，地點為法拉盛亞洲人平等會辦公室41大道133-29號二樓，線上鏈接為bit.ly/CBWCHCHealthInsurance2023。

聯邦醫療保險 法拉盛 圖書館

上一則

萬華超市周年慶反饋僑胞 11/11-11/16滿額送 實質好物請把握

下一則

助低收家庭上網 高德曼籲聯邦補貼70億

延伸閱讀

紐約僑教中心整修完工 重新開幕

紐約僑教中心整修完工 重新開幕
法拉盛警續打無證攤販 有照仍被罰商家喊冤

法拉盛警續打無證攤販 有照仍被罰商家喊冤
法拉盛司機闖紅燈逃逸 致2警員重傷

法拉盛司機闖紅燈逃逸 致2警員重傷
美國紐約法拉盛慈惠堂 2024年供奉太歲燈和光明燈即日起接受報名

美國紐約法拉盛慈惠堂 2024年供奉太歲燈和光明燈即日起接受報名

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
華埠傳奇川菜館華園，提交破產申請。(記者劉梓祁／攝影)

好萊塢明星也愛吃 紐約華埠傳奇餐廳「華園」提破產保護

2023-11-10 20:07

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院