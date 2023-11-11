免費醫療保險講座 法拉盛14日登場

免費醫療保險講座將於14日登場。(記者劉梓祁╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)與皇后區法拉盛圖書館 日前在市議員黃敏儀辦公室宣布，將在本月14日於亞洲人平等會(AAFE)辦公室舉辦免費醫保專題講座，幫助社區了解各醫療保險的承保範圍，以及如何為個人及家人選擇可負擔的醫療保險。

本次活動將同時在現場及線上舉行，並時以英語和國語進行，講者為王嘉廉社區醫療中心健保導航員蔡桂心和市老人局健康保險信息、諮詢及援助計畫顧問Alex Wu。前者將向社區民眾講述健康保險對個人身心健康的重要性，以及詳述不同類型的醫療保險計計畫和其它獲取醫療服務的途徑，後者則將講述聯邦醫療保險 、聯邦醫療保險處方藥承保、其他健康和長期問題護理保險以及保險公開投保截至日期等。

黃敏儀表示，此活動已舉辦多年，無論收入、年齡或移民身份如何，居民都應當獲得優質且可負擔的醫療服務。法拉盛圖書館館長曾陽說，活動旨在幫助大眾全面理解健康保險知識，從而選擇最適合自身及家人的健康保險計畫。

活動將在14日下午5時30分至晚上7時進行，地點為法拉盛亞洲人平等會辦公室41大道133-29號二樓，線上鏈接為bit.ly/CBWCHCHealthInsurance2023。