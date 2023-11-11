我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

看護者高峰會 金兌錫談社區照護挑戰

記者顏潔恩／紐約報導
金兌錫10日受邀發表「看護者高峰會」主題演講。(金兌錫團隊提供)
金兌錫10日受邀發表「看護者高峰會」主題演講。(金兌錫團隊提供)

長島霍夫斯特拉大學(Hofstra University)日前舉辦「看護者高峰會」(Caregiver Summit)，皇后區州眾議員金兑錫(Ron Kim)受邀發表主題講座，提到自己作為州眾議會老人委員會主席的職責，並從政治角度解析社區中的照護問題。

當日高峰會題為「改變對話：21世紀的護理」(Changing the Conversation: Caregiving in the 21st Century)，由該大學與格倫科夫老年友善卓越中心(Glen Cove's Age-Friendly Center of Excellence)協辦，匯集了該領域四個關鍵類別的思想領袖，分別包括正式和非正式的護理人員、醫療保健提供者、研究人員和政策制定者。

金兌錫10日受邀發表「看護者高峰會」主題演講。(金兌錫團隊提供)
金兌錫10日受邀發表「看護者高峰會」主題演講。(金兌錫團隊提供)

金兌錫在演講中提到政治體系中存在的道德傷害，在最近一次與選民的交流中，對方表示不投票的原因，是因為不信任民選官員，並覺得整個政治系統都被操縱了；他認為政府已停止成為人們生活中的一股正面力量，導致民眾出現這樣的情緒變得普遍，他呼籲公共部門立即幫助建立機構，並授權市府提供負擔得起的醫療服務。

金兌錫也重申他作為老人委員會主席的工作，譬如擴大監察員計畫、增加家庭醫療服務資金、啟動新的人工智能計畫以緩解長者的孤獨感、為州府的醫療補助計畫節省用錢等。

「我從不知疲倦的社區倡導者那裡，收到具有批判性的反饋」，他表示，正是有了每個人的真誠承諾、夥伴關係，才能讓他找到最合適的解決方案，更好地保護老年人口，「他們都是值得在有尊嚴和被尊重的情況下變老的紐約客。」

長島 眾議員 人工智能

上一則

台灣糕餅節 民眾樂嘗特色美食

下一則

共和黨商人福克斯猝逝 布碌崙政壇震驚

延伸閱讀

紀念馬來西亞日 華爾街升起大馬國旗

紀念馬來西亞日 華爾街升起大馬國旗
金鷹護理中心 老人裝扮迎萬聖節

金鷹護理中心 老人裝扮迎萬聖節
亞裔之友大聯盟 為金兌錫造勢

亞裔之友大聯盟 為金兌錫造勢
慈善書法國畫展 法拉盛舉辦

慈善書法國畫展 法拉盛舉辦

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
華埠傳奇川菜館華園，提交破產申請。(記者劉梓祁／攝影)

好萊塢明星也愛吃 紐約華埠傳奇餐廳「華園」提破產保護

2023-11-10 20:07

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院