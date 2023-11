看護者高峰會 金兌錫談社區照護挑戰

金兌錫10日受邀發表「看護者高峰會」主題演講。(金兌錫團隊提供)

長島 霍夫斯特拉大學(Hofstra University)日前舉辦「看護者高峰會」(Caregiver Summit),皇后區州眾議員 金兑錫(Ron Kim)受邀發表主題講座,提到自己作為州眾議會老人委員會主席的職責,並從政治角度解析社區中的照護問題。

當日高峰會題為「改變對話:21世紀的護理」(Changing the Conversation: Caregiving in the 21st Century),由該大學與格倫科夫老年友善卓越中心(Glen Cove's Age-Friendly Center of Excellence)協辦,匯集了該領域四個關鍵類別的思想領袖,分別包括正式和非正式的護理人員、醫療保健提供者、研究人員和政策制定者。

金兌錫在演講中提到政治體系中存在的道德傷害,在最近一次與選民的交流中,對方表示不投票的原因,是因為不信任民選官員,並覺得整個政治系統都被操縱了;他認為政府已停止成為人們生活中的一股正面力量,導致民眾出現這樣的情緒變得普遍,他呼籲公共部門立即幫助建立機構,並授權市府提供負擔得起的醫療服務。

金兌錫也重申他作為老人委員會主席的工作,譬如擴大監察員計畫、增加家庭醫療服務資金、啟動新的人工智能 計畫以緩解長者的孤獨感、為州府的醫療補助計畫節省用錢等。

「我從不知疲倦的社區倡導者那裡,收到具有批判性的反饋」,他表示,正是有了每個人的真誠承諾、夥伴關係,才能讓他找到最合適的解決方案,更好地保護老年人口,「他們都是值得在有尊嚴和被尊重的情況下變老的紐約客。」