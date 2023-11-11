我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

助低收家庭上網 高德曼籲聯邦補貼70億

記者許君達／紐約報導
紐約付不起上網費的居民多，高德曼呼籲聯邦增加70億預算提供補助。（記者和釗宇／攝影）
紐約付不起上網費的居民多，高德曼呼籲聯邦增加70億預算提供補助。（記者和釗宇／攝影）

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前呼籲聯邦在2024年預算中提供70億元資金用於「可負擔上網計畫」(Affordable Connectivity Program, ACP)，為低收入家庭提供上網服務補貼。

ACP項目為低收入家庭提供上網服務費用的援助，並為需要購買電腦或平板電腦的家庭提供一次性補貼。在低收入家庭數量巨大的紐約，很多人非常依賴這項聯邦補助。

選區包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)部分地區的高德曼表示，自己的選區內有超過40%的家庭符合ACP的資助資格，如果這筆資金不能到位，將有可能導致大量家庭被切斷網路服務，危及他們工作、學習及與社區聯繫的能力。

高德曼在寫給眾院撥款委員會主席凱格蘭哲(Kay Granger)和小組委員會主席沃麥克(Steve Womack)的信中強調，作為2021年「兩黨基礎設施投資和就業法案」(Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)的一部分，ACP項目的資金已經面臨枯竭，如果不繼續注資，將可能被迫中止。目前享受這一補助的2100萬全美家庭難以承擔失去它的影響。

高德曼介紹，紐約州是ACP註冊率最高的州之一。目前在全州範圍內，有近50%的家庭符合條件，能夠享受到這一聯邦福利，其中有很大部分的低收入家庭都在紐約市。在紐約市的政府樓居民中，只有不到40%能夠負擔得起寬帶上網費用。

低收入 紐約市 紐約州

上一則

亞裔妻稱2年前遭鐵鎚攻擊 男子落網否認家暴

下一則

華康會槍牌講座 增加合法擁槍知識

延伸閱讀

俄勒岡州取消高中畢業考要求 新州、紐約州等研議中

俄勒岡州取消高中畢業考要求 新州、紐約州等研議中
中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟

中西部亞太裔心理健康峰會 美亞推動創聯盟
以哈效應… 紐約市仇恨犯罪10月飆升124%

以哈效應… 紐約市仇恨犯罪10月飆升124%
紐約州今年犯罪減少 紐約市治安好轉

紐約州今年犯罪減少 紐約市治安好轉

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。(記者張心／攝影)

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

2023-11-10 16:42
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
華埠傳奇川菜館華園，提交破產申請。(記者劉梓祁／攝影)

好萊塢明星也愛吃 紐約華埠傳奇餐廳「華園」提破產保護

2023-11-10 20:07

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院