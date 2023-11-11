助低收家庭上網 高德曼籲聯邦補貼70億

紐約付不起上網費的居民多，高德曼呼籲聯邦增加70億預算提供補助。（記者和釗宇／攝影）

紐約州 國會眾議員高德曼(Dan Goldman)日前呼籲聯邦在2024年預算中提供70億元資金用於「可負擔上網計畫」(Affordable Connectivity Program, ACP)，為低收入 家庭提供上網服務補貼。

ACP項目為低收入家庭提供上網服務費用的援助，並為需要購買電腦或平板電腦的家庭提供一次性補貼。在低收入家庭數量巨大的紐約，很多人非常依賴這項聯邦補助。

選區包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)部分地區的高德曼表示，自己的選區內有超過40%的家庭符合ACP的資助資格，如果這筆資金不能到位，將有可能導致大量家庭被切斷網路服務，危及他們工作、學習及與社區聯繫的能力。

高德曼在寫給眾院撥款委員會主席凱格蘭哲(Kay Granger)和小組委員會主席沃麥克(Steve Womack)的信中強調，作為2021年「兩黨基礎設施投資和就業法案」(Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)的一部分，ACP項目的資金已經面臨枯竭，如果不繼續注資，將可能被迫中止。目前享受這一補助的2100萬全美家庭難以承擔失去它的影響。

高德曼介紹，紐約州是ACP註冊率最高的州之一。目前在全州範圍內，有近50%的家庭符合條件，能夠享受到這一聯邦福利，其中有很大部分的低收入家庭都在紐約市 。在紐約市的政府樓居民中，只有不到40%能夠負擔得起寬帶上網費用。