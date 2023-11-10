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2024年紐約開放街道計畫 即起可申請

記者邢易霖╱紐約報導
2024年開放街道(Open Streets)和公共空間(Public Space)項目申請現已開始。(記者和釗宇╱攝影)
2024年開放街道(Open Streets)和公共空間(Public Space)項目申請現已開始。(記者和釗宇╱攝影)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)日前宣布，2024年開放街道(Open Streets)和公共空間(Public Space)項目申請現已開始，將在明年繼續展示各種豐富的活動，益於幫助激活整個城市的公共空間，該計畫將廣場和開放街道等公共空間與當地組織連接起來，以積極參與社區活動，活躍社區氣氛。

羅格貴茲表示，去年市交通局很榮幸地在全市各地開展了200多次開放街道活動，為民眾提供許多公共空間，讓他們可以在街道上騎車、步行並安全地享受各種活動。開放街道和其他公共空間計畫使紐約的街道更加充滿活力，並有助於支持附近的小企業。「我們歡迎所有有興趣的民眾提出申請，目標是將公平的開展新一年的項目，在城市各個地區社區實現開放街道和公共空間資源。」

其中，開放街道項目的目標是協調社區合作夥伴，以協助市交通局制定街道多元化利用的運營政策，涵蓋戶外餐飲、活動、學校戶外學習和娛樂等方面。對於在2024年6月30日或之前啟動的開放街道，合作夥伴的申請截止日期為2024年1月31日；對於在2024年7月1日或之後啟動的開放街道，申請截止日期為 2024年3月1日。

公共空間計畫則希望社區組織將行人廣場和開放街道等公共空間連接起來，提供豐富多樣的活動，該計畫僅服務市交通局的公共場所，不包括其他地點，如公園、學校和私人場所。該計畫的申請截止日期為2024年1月31日。

開放街道和公共空間計畫申請表均可在線獲取，欲了解更多信息，請訪問，nyc.gov/PublicSpaceProgramming 。

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