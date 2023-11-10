美國酒店華裔協會攜市議員馬泰 明天送烤雞

酒店華裔協會與市議員馬泰將於本月11日(周六)下午1時在華埠且林士果廣場舉辦第二屆免費派發烤雞活動。(記者邢易霖╱攝影)

美國酒店華裔 協會與市議員馬泰，將於本月11日(周六)下午1時在華埠 且林士果廣場，舉辦第二屆免費派發烤雞活動，邀請社區民眾同享今秋。現場將派發600隻烤雞，以及提供心理健康及就業 等資訊服務，希望與民眾一同慶祝感恩節的到來。

市議員馬泰表示，這是與美國酒店華裔協會的第二次合作，為社區民眾舉辦感恩節火雞派發活動。此次活動的目的是向社區所有民眾表達感激之情，感謝民眾們對社區的關心以及對他們工作的支持。他說，「剛剛贏得了第二個任期，希望每年都能舉辦這樣的活動以回饋社會。」

美國酒店華裔協會主席陳樂英說，很高興與市議員馬泰辦公室合作舉辦感恩節活動，他表示，酒店華裔協會成立17年來，一直秉持服務大眾的宗旨去運作，每年向學生免費派發書包，近年又向耆老派發月餅與烤雞，充分展現和諧社會，懷揣感恩之心服務民眾，為了方便民眾享受美食，今年免費送出烤雞，民眾們可以真正感受到「感恩節」的真實意義。

酒店華裔協會董事會主席黃華清表示，酒店協會每年都在華埠社區舉辦一系列有益的活動，去年只有300隻烤雞，今年增加至600隻，這次活動面向社區全部民眾，希望大家把感恩節活動做好；同時，他也感謝楊協成飲料公司，蓮花食品及華美家庭護理的支持。

感恩節活動將於本月11日(周六)下午1時在華埠且林士果廣場(Chatham Square)舉辦，現場為社區民眾免費派發600隻烤雞，歡迎前來領取，先到先得，派完為止。民眾有任何疑問請致電(646) 339-5898。