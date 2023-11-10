多社區醫療團體 12日座談心理健康

華埠集聚多家社區醫療中心，將在美國華人博物館舉辦心理安康座談會。(記者邢易霖╱攝影)

紐約長老會下城醫院等社區團體，將於12日(周日)下午1時30分至4時在美國華人博物館 禮堂舉行心理安康座談講座。此活動致力於提升華埠 社區民眾對心理精神健康的認知，減輕心理狀態帶來的羞愧感，同時增加他們獲得照護的機會，促進整體健康水平的提升。心理精神健康社區組織的專業人員將在現場聚集一堂，分享他們的觀點和資源，並進行互動式討論。

紐約長老會下城醫院社區事務和醫務關係總監黎翠文表示，有近五分之一的華人在生命中某個階段都曾面對各種心理精神健康問題。許多人默默在為自己的病情做鬥爭，平常不知道該如何尋求或獲得幫助，由此深感恐懼，害怕他人得知他們的健康狀況。她強調，心理精神健康是健全生活不可或缺的一部分，它決定了一個人在心理、情緒、社交層面的運作方式，影響著他們與他人的交流，甚至塑造了每個人的思維、情感和行為。

麥迪臣社區中心聯繫計畫總監鄺鳳儀指出，新項目屬於普通門診的一部分，突出社區中心不僅在傳統辦公室裏提供治療，還可前往患者家中或其舒適場所進行心理疏通引導。主要服務對象是患有嚴重精神疾病的人群，由於他們往往難以準時赴約，因此希望這一舉措能夠帶來更便利的治療方式。

此活動由紐約長老會下城醫院、格瑞斯廣場醫院、亞美醫師協會(Coalition of Asian American IPA CAIPA)、王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center CBWCHC)、華人策劃協會(ChineseAmerican Planning Council-CPC)、麥迪臣社區中心(Hamilton Madison House HMH)、美國華人博物館(MOCA)等共同主辦。活動時間將於本月12日(周日)下午下午1時30分至4時，並增加了現場與線上會議同時進行，活動地址華埠中央街215號。詳情可致電紐約長老會下城醫院「福安康寧」熱線，(212)312-5740。