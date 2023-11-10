我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

多社區醫療團體 12日座談心理健康

記者邢易霖╱紐約報導
華埠集聚多家社區醫療中心，將在美國華人博物館舉辦心理安康座談會。(記者邢易霖╱攝影)
華埠集聚多家社區醫療中心，將在美國華人博物館舉辦心理安康座談會。(記者邢易霖╱攝影)

紐約長老會下城醫院等社區團體，將於12日(周日)下午1時30分至4時在美國華人博物館禮堂舉行心理安康座談講座。此活動致力於提升華埠社區民眾對心理精神健康的認知，減輕心理狀態帶來的羞愧感，同時增加他們獲得照護的機會，促進整體健康水平的提升。心理精神健康社區組織的專業人員將在現場聚集一堂，分享他們的觀點和資源，並進行互動式討論。

紐約長老會下城醫院社區事務和醫務關係總監黎翠文表示，有近五分之一的華人在生命中某個階段都曾面對各種心理精神健康問題。許多人默默在為自己的病情做鬥爭，平常不知道該如何尋求或獲得幫助，由此深感恐懼，害怕他人得知他們的健康狀況。她強調，心理精神健康是健全生活不可或缺的一部分，它決定了一個人在心理、情緒、社交層面的運作方式，影響著他們與他人的交流，甚至塑造了每個人的思維、情感和行為。

麥迪臣社區中心聯繫計畫總監鄺鳳儀指出，新項目屬於普通門診的一部分，突出社區中心不僅在傳統辦公室裏提供治療，還可前往患者家中或其舒適場所進行心理疏通引導。主要服務對象是患有嚴重精神疾病的人群，由於他們往往難以準時赴約，因此希望這一舉措能夠帶來更便利的治療方式。

此活動由紐約長老會下城醫院、格瑞斯廣場醫院、亞美醫師協會(Coalition of Asian American IPA CAIPA)、王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center CBWCHC)、華人策劃協會(ChineseAmerican Planning Council-CPC)、麥迪臣社區中心(Hamilton Madison House HMH)、美國華人博物館(MOCA)等共同主辦。活動時間將於本月12日(周日)下午下午1時30分至4時，並增加了現場與線上會議同時進行，活動地址華埠中央街215號。詳情可致電紐約長老會下城醫院「福安康寧」熱線，(212)312-5740。

華人 華埠 博物館

上一則

周末好去處／退伍軍人日大遊行

下一則

龍年藝術展徵作品 韓沁11日數字影像展

延伸閱讀

「活力古城」南京 紐約推廣旅遊

「活力古城」南京 紐約推廣旅遊
劉巧怡 當選北罕普斯狄首位亞裔鎮議員

劉巧怡 當選北罕普斯狄首位亞裔鎮議員
大紐約區北一女年會 歡笑不斷

大紐約區北一女年會 歡笑不斷
輸紀思庭 李凱健：將繼續服務社區

輸紀思庭 李凱健：將繼續服務社區

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

2023-11-09 12:37
皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，不但被對方搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。(市警局提供)

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

2023-11-02 18:23
紐約市長亞當斯競選幕僚遭FBI突襲，他緊急取消當日在大華府的行程。(市長辦公室提供)

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯緊急取消華府行

2023-11-02 14:08

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所