涉暴力勒索業者 甘比諾黑手黨10人被起訴

甘比諾黑手黨的坦蒂洛和格拉迪隆會面。(檢方提供)

紐約著名的五大黑手黨家族之一，甘比諾(Gambino)犯罪家族的10名成員和同夥因涉嫌企圖暴力主宰垃圾運輸和拆除行業遭聯邦起訴。根據8日紐約東區聯邦檢察官公布的起訴書，這十名被告(包括被雇傭者和黑幫同伙)被指控犯有勒索共謀罪、敲詐勒索罪、報復證人罪、詐騙罪和貪污罪，每人都將面對20年到180年的監禁。

這十名被告包括來自史島52歲的蘭尼(Joseph 「Joe Brooklyn」 Lanni)、新澤西州 48歲的坦蒂洛(Diego 「Danny」 Tantillo)、紐約55歲的布魯克(Robert Brooke)、紐約66歲的迪洛倫佐(Salvatore DiLorenzo)、史島57歲的格拉迪隆(Angelo 「Fifi」 Gradilone)、布朗士 區46歲的約翰遜、新澤西州46歲的拉帕(Vito 「Vi」 Rappa)、紐約州 46歲的維卡里(Franceso 「Uncle Ciccio」 Vicari)、紐約州46的拉福特(James LaForte)、史島36歲的明斯奎羅(Vincent「Vinny Slick」Minsquero)。 甘比諾黑手黨成員維卡里。(檢方提供)

起訴書稱，調查顯示，至少從2017年開始，被告就通過勒索紐約搬運和拆除行業的個人，包括通過暴力和威脅使用暴力、從工會員工福利計畫中偷竊和挪用公款，以及合謀操縱利潤豐厚的拆除業的競標從中獲利。起訴書的大部分內容都集中2017年底之後，該組織當時試圖從一家名稱不詳的垃圾運輸公司和一家名稱不詳的拆除公司勒索錢財。

檢察官稱，當時坦蒂洛要求垃圾運輸公司的老板每月支付勒索款，為了讓他們的要求得到滿足，坦蒂洛等人經常威脅和恐嚇受害人，在受害者停止付款後，他們於2020年9月22日，在受害者妻子和孩子都在屋內的情況下，點燃了他家門前的台階。大約一個月後，他們還闖入公司，毀壞了垃圾車的輪胎。

兩周後，2020年10月29日，有人用錘子襲擊了拆除公司的一名員工，致其渾身是血，最後被送進醫院。襲擊者還威脅受害者的岳父，如果不繼續付款，就把他女婿劈成兩半。因為這兩家公司經常有共同的業務，攻擊行為被認為是敲山震虎。

起訴書稱，坦蒂略和布魯克還試圖敲詐拆除公司的幾位業主，他們想要4萬元的報酬，遭到拒絕後，布魯克在曼哈頓中城的一個街角襲擊了其中一位業主。這位業主被打得滿臉是血，鼻青臉腫。幾位業主最終同意支付5萬元，並因為使用其設備給與價值390萬元的折扣。

檢察官辦公室稱，有九名被告對指控不認罪。截至周三晚，只有迪洛倫佐一人以50萬元的保釋金獲釋。蘭尼、約翰遜、坦蒂洛和格拉迪隆均被拒絕保釋，檢察官認為他們有暴力傾向，可能會恐嚇證人。布魯克、拉帕、維卡裡和明斯奎羅每人獲准以100萬元的保釋金獲釋，但他們的釋放被暫緩24小時，以便檢方上訴。