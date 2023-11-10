紐約州今年犯罪減少 紐約市治安好轉

數據顯示，紐約市治安有進步，七大犯罪類別中的五類都下滑，尤以謀殺案、強姦案、盜竊案減少最為明顯。(MTA提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日公布2023年全州犯罪情況報告，顯示與去年同期相比，紐約市 以外地區的謀殺、強姦、搶劫、暴力犯罪 案件數量均有下降；紐約市治安也有進步，七大犯罪類別中的五類都下滑，尤以謀殺案、強姦案、盜竊案減少最為明顯。

根據州府統計數據，紐約市以外的57個郡，今年上半年，暴力犯罪降低6%，謀殺、強姦、搶劫、重傷害(aggravated assault)分別減少27%、16%、5%和4%。與此同時，涉及槍支的暴力犯罪顯著減少16%，受害人從2443名降低為2046名。 紐約州長霍楚9日首次公布2023年全州犯罪情況報告，顯示全州治安有所進步。(州長辦公室提供)

紐約市的治安狀況也有好轉，在今年前6個月，根據市警局每周在CompStat報告中跟蹤的七大重罪類別，其中有五個類別都有下降，分別為交通系統犯罪(transit crime)降低4%、盜竊案(burglary)下降10%、謀殺案減少10%、強姦案減少10%、偷竊案(Petit Larceny)下降2%。

「這些趨勢證明了我們策略的明智與強大，紐約州和聯邦合作打擊犯罪的模式正在對社區造成積極影響。」霍楚發表聲明稱，自己將繼續確保執法機構和社區組織擁有他們所需的資金、資源和支持，以保持堅定不移的打擊犯罪策略。

與此同時，全美的治安狀況也有所改善。許多地區在疫情 期間謀殺案不斷上升，主要是失業率的增加和心理健康問題的困擾，如今這種挑戰正隨著疫情的消退而減少。根據刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)隨機抽樣，全美30個城市在2023年上半年，謀殺案均比2022年同期下降了9%，搶劫案也減少了約4%。