紐約客談╱抵抗仇恨犯罪 亞裔當自強

隨著以哈戰爭的升級，西方社會在這場文明的衝突中嚴重撕裂，在裂痕的兩側，反猶主義與恐穆主義迅速成了仇恨犯罪 問題的焦點。公眾輿論的注意力是一種稀缺資源。在最新的潮流中，仇亞犯罪的曝光度恐怕很快就會有明顯下跌。然而，現實中針對亞裔 的仇恨犯罪並沒有真正減少的跡象。隨著聚光燈的減少，躲在暗處的惡人反而可以更從容地伸出他們的毒手。

在充分尊重和平等看待其他族群的前提下，亞裔若想擺脫「仇恨標靶」的命運，還需要從自身和社群兩個方面加以自強。

首先，適度且聰明的反擊很重要。仇恨犯罪者普遍不是窮凶極惡之徒，這些處在社會底層的人也許只喜歡尋覓比他們更弱的群體去欺負。而與其他族裔相比，美國亞裔普遍身材較為嬌小又不愛多事，容易造成一種「好欺負」的錯覺。然而事實上，只要你在受欺負時稍加反抗，行凶者便很可能會屈服。

疫情 期間，舊金山一名亞裔老人在遭遇仇恨襲擊後，用手中的拐杖把人高馬大的行凶者打得滿地打滾，就是個很好的案例。這不僅是一種不屈服的表達，更是一種需要學習的技巧。反擊時的自我保護策略與法律風險等問題都是需要學習的知識。這就需要亞裔社區機構更多發揮作用，多邀請專業人士開展有效的培訓教學。

此外，講好「受害者故事」也是一種能有效吸引輿論關注的策略。猶太人把遭遇哈瑪斯毒手的同胞照片滿世界張貼，贏得同情無數。亞裔仇恨受害者為何不能？令人欣慰的是，近年來亞裔媒體人與社區倡議機構已經開始這樣做了。不過，也許未來我們還可以做得更好。