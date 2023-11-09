亞總會布碌崙新辦公室剪綵 嘉賓雲集

美國亞裔社團聯合總會8日在布碌崙8大道舉行喬遷之喜暨新辦公室剪綵儀式。(記者顏潔恩/攝影)

美國亞裔 社團聯合總會8日在布碌崙 (布魯克林)8大道舉行喬遷之喜暨新辦公室剪綵儀式，民選官員、社區領袖等數十名嘉賓到場歡慶，並邀請舞獅助陣；亞總會指，新辦公室已搬到亞裔社區中心內，歡迎有需要的民眾撥電預約時間。

當日各界嘉賓包括代中國駐紐約總領館出席的副總領事吳曉明、僑領處副主任殷民俊、領事趙新星、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、剛上任的第43選區市議員莊文怡，以及華社數十名領袖，均參與當晚盛會，為亞總會獻上祝福。

亞總會負責人陳善莊表示，在金皇廷酒樓服務華僑多年的辦公室告一段落，遷移至布碌崙61街746號的亞裔社區中心，聯繫方式保持不變，需要的話可撥打(929) 999-8800，跟以往一樣，亞總會不僅會協助當地僑民解決問題，全美50州有需要的華人 都歡迎來到這裡求助；目前亞總會共有過百個僑團，接下來仍要努力推廣、邀請更多的僑團加入，「我們需要抱團取暖，為社區做更多的事情。」

吳曉明發言時提到，在華人需發聲維權、華裔候選人參政需要吶喊和支持、以及推廣美中建交方面，均有亞總會的身影，大家一路見證其取得輝煌的成績；如今遷至新地，是在發展歷程上開創的新起點，相信在大眾的共同努力下，將書寫新的輝煌。