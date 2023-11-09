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新亞室內樂協會 10日募款餐會暨音樂會

紐約訊
新亞室內樂協會將舉辦第八屆募款晚宴暨音樂會「樂之活力」。(主辦方提供)
新亞室內樂協會將舉辦第八屆募款晚宴暨音樂會「樂之活力」。(主辦方提供)

新亞室內樂協會第八屆募款晚宴暨音樂會「樂之活力」(Vibrancy)，將於11月10日(周五)晚間6時30分，在紐約曼哈頓隆重舉行。在此次活動中，新亞的傑出藝術家將呈現一台東西合璧的室內樂演出，並藉此機會回顧過往成就，同時向公眾宣布即將舉辦的藝文活動及新創項目。

12位新亞的職業音樂家將帶來東西合璧的專業演出，呈現華人現代作曲家陳素蓮(Su-Lian Tan) 、日本作曲家上林裕子(Yuko Uébayashi)以及西方古典樂作曲家柴可夫斯基的曲目。長笛名家天后卡蘿溫仙絲(Carol Wincenc)也將以表演者和新亞音樂顧問雙重身分參演。

在這次「樂之活力」募款晚宴暨音樂會上，現場來賓也將享受到私人場館提供的精致晚餐與酒水無限暢飲，這將會是一場美食、美酒以及現場演出的音樂饗宴。

除了定期音樂會外，新亞最近還推出了青少年室內樂計畫(Young Artist Chamber Music Program)和國際音樂比賽(New Asia International Music Competition)，同時首次推出會員制度。這些新創項目也將在此活動中介紹給公眾。自2010年成立以來，新亞室內樂協會一直致力於打造高水準的室內樂合作平台，結合西方器樂和東方藝術文化，開展教育推廣工作，並通過音樂活動促進紐約各社區的聯繫與發展。

曼哈頓 教育 華人

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