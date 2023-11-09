「活力古城」南京 紐約推廣旅遊

以「活力古城·共享未來」為主題的中國南京城市推介會日前於紐約市舉辦。(記者張心╱攝影)

以「活力古城·共享未來」為主題的中國南京城市推介會日前於紐約市 舉辦，中國駐紐約總領事黃屏、南京市人民政府新聞辦公室主任彭振剛、紐約市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉等出席活動並致詞。

活動當天以「南京氣質」宣傳片開場，介紹南京為中國歷史文化名城，與北京 、西安、洛陽並稱為「中國四大古都」，也是鄭和下西洋的起始地，承載著中國古代歷史的重要文化脈絡。如今的南京市是人口約為950萬的大型現代城市，GDP位居中國前十，憑藉綜合性工業化基地在中國經濟中扮演著重要角色。

彭振剛在開幕致詞中表示，誠摯地邀請各界嘉賓到南京觀光 旅遊，感受這座歷史城市的底蘊與活力，「南京的發展既要融入世界，也要請世界讀懂南京，我們期待與海內外來賓在藝術創作、創意設計、可持續發展等領域展開合作。」

黃屏指出，南京已成為中國科技和創新中心，是中國高質量發展城市典範。明年是江蘇省與紐約州結好35周年，加強人文交流對促進美中關係穩定健康至關重要，希望雙方交流惠及兩地人民。黃屏也結合第六屆進博會等宣介中國新發展理念，指出南京發展必將為推進中美合作創造更多機遇。

鄭祺蓉表示，美中友誼和經貿發展是靠地方政府和商界人士進行互惠互利的雙贏合作，紐約作為最多元的世界文化之都，除了有各種文化創意產品外，也有很多本地的美食美酒，希望南京代表團能在此多參觀體驗，找到共同合作的機會，創造雙贏。