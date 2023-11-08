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企業拓荒者 實業家畢東江辭世 享壽77歲

紐約訊
紐約華人社區半世紀企業拓荒者、實業家畢東江於本月2日在紐約因病辭世，享壽77歲。(本報檔案照)
紐約華人社區半世紀企業拓荒者、實業家畢東江於本月2日在紐約因病辭世，享壽77歲。(本報檔案照)

紐約華人社區半世紀企業拓荒者、實業家畢東江於本月2日在紐約因病辭世，享壽77歲，家人親友咸感難過與不忍，定12日在長島舉行私人追思儀式。

畢東江祖籍浙江寧波，1946年出生於上海，1956年在國家動亂時期赴台，就讀國立台灣海洋大學航海系，1972年來美國，在紐約州立大學獲得航運管理碩士學位，在紐約市曼哈頓與皇后區先後創建許多不同類別的企業，是早期少數在紐約拓荒開創新天地的企業家，一直是繁榮華人社區發展建設的重要參與者，為華人提供諸多就業機會，並於2006年至2010年任法拉盛華商會理事，人脈廣闊，回饋社區。

最為華人相傳的是畢東江投資眼光獨到，順應科技趨勢與大紐約旅遊觀光業而成立「一小時快取」的照片服務，一天三班，24日小時沖洗，成為紐約東部地區照片沖印大王，幾乎承攬美東的膠捲沖印生意。同時期最為華人社區所知是畢東江於1991年創辦「維多利亞遊輪」來實現他中國長江遊船夢，介紹長江之美，向海外傳播中華文化，第一艘遊輪在重慶下水，在當時為罕見投資創舉，其他投資創業都有獨到之處。

畢東江生前對中華文化充滿感情，曾資助多件中美文化交流項目，更是關切台灣民主發展，也獲美國政府，共和黨等與紐約僑社諸多榮譽。社區人士對畢東江離去多表震驚與不捨。畢東江先生告別式將於12日中午12時在長島Manhasset的Fairchild Sons Funeral Chapel舉行。 

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