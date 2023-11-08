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亞平會11/28起 推免費成人電腦課

記者高雲兒／紐約報導
亞洲人平等會(AAFE)聯合市議員黃敏儀於近日在法拉盛宣布，將提供為期8周的免費電腦課程。(記者高雲兒／攝影)
亞洲人平等會(AAFE)聯合市議員黃敏儀於近日在法拉盛宣布，將提供為期8周的免費電腦課程。(記者高雲兒／攝影)

為幫助更多紐約成人掌握電腦技能，亞洲人平等會(AAFE)聯合市議員黃敏儀於近日在法拉盛宣布，將於11月28日(周二)起提供為期八周的免費電腦課程，由精通中文、英文、西班牙文等的高中生進行課程教授，有需要的民眾可盡快報名。

亞平會青年與家庭發展項目經理Gabriel Hisugan表示，這是亞平會第三次舉辦該課程，課程特別為成人及退休人士設立，純為休閒，所以毫無壓力；課程全程採用中、英或西班牙文講解，由皇后區當地高中生授課。

今年資助該課程2萬2000元的黃敏儀表示，在當代社會，成年人掌握電腦技能十分重要；同時，她也非常樂於見到高中生們做小老師，在教學相長的過程中，共同營造友善宜居的社區。

Gabriel Hisugan介紹，課程從11月28日開始，為期8周，分別在11月28日、12月5日、12日、19日和2024年1月9日、16日、23日和30日，時間為下午5時半至7時；每堂課有15位學生教授，課程從基本電腦知識開始，包括操作電腦功能、手機相機與電腦運用、編輯或設計有趣照片、文件處理、應有免費電子郵件、利用電腦遠程視頻等。

學生將每人配備一台電腦，每堂課結束後提供免費晚餐；赞助晚餐的是南翔小籠包，市場部經理孟先生表示，南翔小籠包致力於回饋社區，關愛需要幫助的人群。

該課程即日起報名，報名可致電(718)691-0888，名額有限，先到先得，上課地點為法拉盛41大道133-29號201房。

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