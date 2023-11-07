新日落公園圖書館 月底開放

新日落公園圖書館預計於11月開放使用。(布碌崙公共圖書館)

布碌崙 (布魯克林)日落公園圖書館 改建工程即將完工，新館預計於11月開放使用。新館的面積將達2萬平方呎，是舊館的兩倍，新館功能齊全，設施完備，能更好地為日落公園社區服務。

位於布碌崙4大道5108號，兩層加地下室的新日落公園圖書館自2014年開始籌建，占一個六層公寓樓的部分底層。這棟建築的其餘部分是50個可負擔住房單元，供中低收入家庭居住。

目前，工人們正在忙著拆箱、布置和裝飾內部。櫥窗內的公告明確表示，新圖書館預計於11月開館。布碌崙公共圖書館的關於基建工程的網站顯示，日落公園新圖書館將於年底完工。

平面圖顯示，新圖書館包括錄音室、青少年活動室、會議室和活動室、輔導室和工作人員辦公室。新館明亮舒適，有開放而靈活的設計，以及最新的科技基礎設施。

日落公園圖書館是布碌崙公共圖書館60個分館中最繁忙的之一，訪問人數和流通量都名列前茅。但舊館太小(僅1萬2200平方英呎)，而且設備陳舊，無法滿足社區民眾的需求，急須更新。

圖書館與合作夥伴5大道委員會(5大道委員會擁有圖書館以外的建築所有權)的重建計畫備受爭議，在2014年曾引起激烈的討論，最終決定修建一棟圖書館和可負擔公寓樓相結合的建築。

新館建設期間，日落公園圖書館搬到了位於4大道4201號的臨時分館。臨時分館已於9月關閉，為搬遷做準備。