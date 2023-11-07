Transit增新功能 可探測地鐵鼠患

應用程序根據用户信息調查和反饋，顯示地鐵站的鼠患程度，即可查看紐約地鐵站老鼠出沒情況。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約市 通勤規畫應用程序Transit，最近新增了一項新功能——紐約市地鐵老鼠探測器。應用程序根據用戶調查和反饋，展示各地鐵站 的鼠患程度，使用者可以查看老鼠在紐約地鐵站的活動情況。

這項新功能於今年8月首次推出，但最近幾周才因紐約地鐵鼠患猖獗而受到關注；Transit首席策畫麥克尼爾(Joe MacNeil)表示，該功能很受歡迎，雖然這款應用的核心內容是顯示公共汽車和火車的到達時間，但是得益於來全市五區數萬用戶關於發現老鼠的反饋，它還能顯示某個車站有沒有老鼠出沒的報告，老鼠是「一兩只 」還是「很多只」。

民眾對此也反應強烈，舞者霍庫拉尼賓斯(Angie Hokulanibegins)在一段TikTok視頻中表示，由於應用程序的更新，它成為了紐約市地鐵老鼠的探測器，不僅可以知道這個地鐵站的老鼠有多少，還能告知哪條街的老鼠最多，應用也顯示，目前老鼠最多的是曼哈頓第42街。